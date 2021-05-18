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18.05.2021 18:50
Рубрика: Власть

За отца отвечают

Арбитражные суды начали взыскивать убытки бизнесу с наследников гендиректоров
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Новая практика: арбитражные суды начали взыскивать с наследников генеральных директоров убытки, которые их отцы при жизни причинили своим фирмам.

Как пояснил "РГ" адвокат Игорь Озерский, судебная практика относит к убыткам не только имущественные потери, обусловленные заключением сделки на невыгодных для организации условиях, но также и нарушения налогового законодательства, в результате чего компании пришлось платить пени и штраф. Также убытками могут быть признаны необоснованное увеличение заработной платы, необоснованная выплата премий или материальной помощи и другое.

Фото: Виктор Васенин
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Таким образом, отец-начальник - это не всегда счастье в финансовом смысле для его детей. Судебная практика складывается так, что наследникам, может быть, придется расплачиваться за просчеты влиятельного родственника: растрату средств, налоговые ошибки и прочее.

"Действующее гражданское законодательство не содержит положений, определяющих судьбу обязательства по возмещению убытков в случае смерти их непосредственного причинителя, - поясняет Игорь Озерский. - На протяжении длительного времени считалось, что смерть генерального директора прекращает обязательства по возмещению убытков".

Примерно до 2019 года суды придерживались позиции, что обязанности наследодателя-генерального директора компенсировать убытки, причиненные его деятельностью, неразрывно связанными с личностью человека. Так что наследование таких долгов не допускается, наряду с долгами по алиментам, правами и обязанностями, возникшими из договоров безвозмездного пользования, поручения, комиссии, агентского договора.

Заместитель генерального директора, из-за которого разорилось предприятие, погиб в автокатастрофе. Тогда финансовые претензии в рамках процедуры банкротства были предъявлены к его наследникам

Однако в последнее время практика стала меняться. Фактически суды начали постепенно отменять установленный еще в давние времена принцип "сын за отца не отвечает". Сегодня есть риск, что именно сыну придется ответить за почившего папу-начальника. Например, в одном из дел в Амурской области в рамках дела о банкротстве некоей компании было решено, что ее бывшие руководители причинили ей ущерб более 270 миллионов рублей. Деньги были взысканы по частям с верхушки компании. Но так как один из замов генеральных директоров к тому времени погиб в автокатастрофе, претензии были предъявлены к его наследникам.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Примечательно, что поначалу нижестоящие суды отказались выставлять счета наследникам. Однако Верховный суд России отменил их решения и сделал разъяснения, разворачивающие судебную практику.

По словам адвоката Игоря Озерского, хотя практика по таким делам немногочисленная, сам вопрос достаточно важный. Потому необходимо более детально прояснить, скорее всего на законодательном уровне, вопросы, связанные с передачей служебного долга по наследству.

Власть Право Финансовое право Наследственное право Долги и коллекторы

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