Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца августа

Авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона. Такое решение перевозчик объяснил сохраняющейся неопределенностью по этому направлению.

Но в авиакомпании допустили восстановление рейсов. "Тем не менее мы готовы возобновить перелеты, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется", - привело агентство РИА Новости слова представителя компании.

Пока авиасообщение с курортами Турции приостановлено до 1 июня 2021 года из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. На этом фоне ранее компания "Аэрофлот" остановила продажи билетов в Турцию до июля.

Эксперты ранее высказывали в беседе с "РГ" мнение, что авиасообщение с Турцией может быть ограничено до конца летнего сезона.

Накануне в РИА Новости также сообщало со ссылкой на источник, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции может продлить ограничения до 30 июня 2021 года. Речь шла о телеграмме, которую якобы получили участники авиарынка. "В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией с 2 по 30 июня: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена / возврата", - говорилось в телеграмме. В ответ представители авиакомпаний отмечали, что перестали продавать билеты в Турцию до 30 июня.

Однако позже в пресс-службе оперштаба информацию о продлении ограничений опровергли.

Как сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, российская делегация посетит Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.

Возможность восстановления авиасообщения и турпотока также обсуждалась во время встречи Татьяны Голиковой с делегацией из Турции.