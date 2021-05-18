Президент США Джо Байден продолжил традицию публичного раскрытия информации о своих доходах, начатую еще при 37-м главе Белого дома Ричарде Никсоне.

Согласно декларации, Байден и первая леди Джилл совместно заработали в 2020 году 607 тысяч долларов. Вместе же они уплатили 157,5 тысячи долларов федеральных налогов и пожертвовали 31 тысячу на благотворительность. Американские медиа обратили внимание на то, что в год избирательной кампании Джо и Джилл заработали существенно меньше, нежели в 2019 году. Тогда они задекларировали почти миллион долларов доходов, которые им принесли публикации книг, публичные выступления и чтение лекций. Работа в качестве профессора Пенсильванского университета принесла Байдену тогда 135 тысяч долларов, и 308 тысяч пара заработала на прибыли от двух принадлежащих им компаний.

Аналогичное падение доходов наблюдается у вице-президента Камалы Харрис и ее супруга. В 2020-м пара заработала 1,7 миллиона долларов, что на 45 процентов меньше, нежели в 2019 году, когда их доход составил около 3,1 миллиона.

В отличие от Байдена опубликованная его предыдущим шефом Бараком Обамой декларация показала значительный рост доходов в его первый год президентства. В 2009 году Барак с супругой Мишель заработали почти на 2,7 миллиона долларов больше, чем в 2008-м. Их общий доход составил 5,5 миллиона долларов, из которых они уплатили 1,8 миллиона налогов, что стало абсолютным рекордом среди президентов США. Наиболее близкий к ним показатель у Джорджа Буша-младшего - 250 тысяч долларов в виде налогов. Такое "обогащение" объяснялось тем, что две изданные под авторством Обамы книги, опубликованные еще до того, как он стал президентом, стали бестселлерами по версии New York Times. Кстати, чета Байденов в 2009 году, а Джо занимал тогда должность вице-президента США, показала гораздо меньший доход, нежели первые лица - в 2008 году они заработали "всего" 333 тысячи долларов. Годовая зарплата Джо Байдена тогда составляла 227,3 тысячи, сейчас же - 400 тысяч долларов.

Бывший президент США Дональд Трамп единственный, кто нарушил традицию обнародования деклараций. По информации "Нью-Йорк таймс", в первый год своего президентства Трамп якобы заплатил всего 750 долларов в виде налогов.