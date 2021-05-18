Банки смягчили требования и выдали рекордное количество кредитов

В апреле этого года российские банки стали более лояльны к своим клиентам и одобрили рекордное количество кредитов. Таких цифр не было давно - с лета 2019 года. И даже побит рекорд, сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Еще в марте Банк России зафиксировал заметное ускорение розничного кредитования. Участники рынка выдали ссуды на один триллион рублей. В апреле уровень одобрения заявок составил 37 процентов, благодаря чему россияне получили еще 1,3 триллиона рублей.

По мнению экспертов, финансовые учреждения снова начали рисковать. Причина - стабилизация экономики. "Потребление восстанавливается. Кредитный процесс наращивает обороты. Банки снижают в последние месяцы планку отсева заемщиков", - поделился своим мнением директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.