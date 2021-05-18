Букмекеры назвали новых фаворитов "Евровидения"

В Роттердаме завершились первые репетиции участников "Евровидения". Зрители наконец-то смогли разглядеть, как держатся на сцене конкурсанты, как поют, насколько зрелищны их костюмы, декорации и спецэффекты. И оценить, удалось ли телеоператорам и режиссерам будущих трансляций создать номерам притягательную "картинку".

После того, как каждый конкурсант провел по две костюмированных репетиции, букмекеры резко изменили свои ставки. Теперь они считают, что на "Евровидении" в этом году победит итальянская группа Maneskin c песней на итальянском же языке Zitti e buoni. Ей предрекают наивысшие шансы на победу - 23 процента. Недавний лидер - певица Дестини из Мальты с песней Je me casse - за неделю спустилась на третье место - теперь у нее лишь 12 процентов.

Зато очень впечатлил букмекеров номер романтичной и красивой француженки Барбары Прави. Если неделю назад у ее песни Voila было третье место (11 процентов), то теперь уже второе (20 процентов плюс). Да и до лидера совсем недалеко!

А вот швейцарцы экспертов разочаровали. Прежде вероятность победы Gjon"s Tears оценивалась в 18 процентов, что сулило им второе место. Теперь же у группы лишь 5 процентов и они замыкают семерку сильнейших. Зато в число лучших оказались Исландия и Кипр - они делят 4-5 места с вероятностью победы в 7 процентов.

Дальше - почти пропасть. На 8-10 места поднялись Украина, Литва и Греция - у них по 2 процента (неделю назад было по одному). Но шансы на выигрыш, как и прежде - мизерные.

Не оценили и нашу Манижу. Вероятность ее победы по-прежнему оценивается лишь в один процент. Обидно! Столько же у конкурсантов из Финляндии, Сан-Марино, Швеции, Норвегии и еще четырех стран. Да, мы по-прежнему в аутсайдерах. Такого не случалось с Россией с 2011 года. Тогда букмекеры обещали Алексею Воробьеву 15 место. Хотя он выступил еще хуже - стал 16-м.

Да, хватает и тех, у кого дела обстоят еще хуже - сразу у 19 стран шансы на победу меньше одного процента! Среди них: Азербайджан, Великобритания, Эстония, Латвия, Грузия и даже победители последнего конкурса, состоявшегося в 2019 году - Нидерланды. Но, конечно, это слабое утешение. Тем более, что от Манижы все-таки ждешь чего-то большего! Кстати, наша певица щеголяет по Роттердаму в русском народном головном уборе - кокошнике. Так что, если и не выиграем, есть шанс на то, что хотя бы новую моду в Европе утвердим.

Первый полуфинал состоится уже 18 мая. Манижа выйдет на сцену Ahoy Arena под третьим номером.