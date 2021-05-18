Диетолог назвала продукты, которые помогут похудеть к лету

В преддверии лета россияне поменяли рацион, стали активнее приобретать спортивное питание и биодобавки для коррекции веса. Продажи диетических продуктов удвоились. Биодобавки для сжигания жира стали самой быстрорастущей категорией аптечных товаров. Поведение россиян изучили аналитики сервисов Сбера (исследование есть в распоряжении "РГ").

Итак, в "СберМаркете" оценили спрос на низкокалорийные продукты, которые обычно используются в диетах. В выборку вошли: куриная грудка, гречка, обезжиренные кефир и творог, батончики без сахара, отруби. Эксперты сравнили их продажи весной и зимой 2021 года.

Самый резкий - трехкратный - рост продаж в марте и апреле в сравнении с февралем показывали батончики без сахара и отруби. Гречку и обезжиренный творог стали покупать вдвое чаще. Популярность кефира с жирностью до одного процента выросла на 80 процентов, куриного филе - на 50.

"Спрос на сезонные продукты меняется ежемесячно. В июне обычно лидирует черешня, в сентябре - арбузы, в пост - растительные продукты и сухофрукты. В этом году мы впервые заметили, как весной выросли продажи низкокалорийных продуктов. За окном потеплело, и, видимо, многие решили готовить тело к лету, - отметила руководитель быстрой доставки "СберМаркета" Оксана Маурина.

Большим спросом стало пользоваться специализированное питание и добавки для спортсменов. Например, модный жиросжигатель весной покупали в два раза чаще, чем зимой, спортивные напитки - в 2,5 раза. Продажи чаев для похудения выросли впятеро.

Судя по данным "Сбер ЕАптеки", год назад, на старте пандемии, россияне не так тщательно следили за своей фигурой и здоровьем. Так, выручка от реализации товаров для спортивного питания и коррекции веса в марте 2021 года оказалась на 156 процентов выше, чем в марте 2020-го. То есть за год спрос в этой категории вырос в 2,5 раза.

В первом квартале продажи был вдвое больше, чем в начале 2020-го. А в марте начался сезонный рост, и выручка в сравнении с февральской увеличилась еще на четверть. По динамике товары в категории "Избыточный вес" (капсулы, таблетки, чаи) здесь опережают общие продажи на 30 процентов.

"Сезонный рост продаж товаров для коррекции веса этой весной оказался выше обычного. А в марте и апреле 2020-го мы наблюдали даже некоторое снижение по сравнению с февралем. Вероятно, тогда многие сократили расходы, в том числе на БАДы, а отмена поездок к морю повлияла на желание "сбросить вес перед отпуском", - пояснила директор по маркетингу компании "Сбер ЕАптека" Наталья Паршикова. - Сейчас к людям возвращается желание прийти в форму к лету. Свою роль играет и переход на удаленную работу, который для многих означает снижение двигательной активности. Также среди причин роста - увеличение оборота компании и новые правила, разрешающие доставку безрецептурных товаров для здоровья".

Комментарий

Маргарита Макуха, диетолог сервиса "СберЗдоровье":

- Куриная грудка, обезжиренные кефир и творог содержат мало жира и много белка, достаточное содержание которого в рационе уменьшает тягу к еде до 60 процентов. Повышает скорость метаболизма и уменьшает потребление калорий.

Гречка богата микроэлементами, витаминами, хорошо усваивается и не обладает большой калорийностью, равно как овощи и фрукты (которые хорошо насыщают и богаты клетчаткой). Для сохранения оптимального веса нужно есть меньше сладостей.

При похудении важно питаться сбалансированно. Употребление только обезжиренных продуктов может привести к серьезному ухудшению самочувствия, нарушению гормонального фона и другим проблемам. А перебор с белковой пищей способен негативно отразиться на обмене веществ и здоровье почек.

Употреблять жиросжигатели, биодобавки для похудения и спортивное питание следует осознанно. Травяные чаи, зеленый кофе, ягоды Годжи не обладают доказанной эффективностью. А часть добавок работает только при физических нагрузках.

Так что ни одна биодобавка не поможет, если не изменить образ жизни и рацион. Но прежде, чем приступить к снижению веса или употреблению БАДов, обязательно проконсультируйтесь с врачом.