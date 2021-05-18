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Эксперт рассказал, что нельзя делать с нагревшимся смартфоном

Текст:   Антон Благовещенский
18.05.2021,  
16:40
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Жаркая погода, которая ожидается на этой неделе во многих регионах России, может навредить не только людям, но и их смартфонам.

Если мобильное устройство нагрелось, ни в коем случае нельзя пытаться быстро охладить устройство, рассказал РИА Новости глава регионального инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков.

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По его словам, подобная "шоковая терапия" может полностью вывести устройство из строя. Чтобы не допустить этого, лучше поместить девайс в прохладное (но не холодное) место и снять чехол, дав самостоятельно остыть.

Также эксперт посоветовал запустить антивирус - перегрев может быть спровоцировать и скрытое вредоносное ПО. Для защиты от жары смартфон необходимо отказаться от его использования на жаре, прятать от прямых солнечных лучей и не использовать плотный чехол, мешающий отводу воздуха.

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