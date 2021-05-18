Эксперт рассказал, что нельзя делать с нагревшимся смартфоном

Жаркая погода, которая ожидается на этой неделе во многих регионах России, может навредить не только людям, но и их смартфонам.

Если мобильное устройство нагрелось, ни в коем случае нельзя пытаться быстро охладить устройство, рассказал РИА Новости глава регионального инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков.

По его словам, подобная "шоковая терапия" может полностью вывести устройство из строя. Чтобы не допустить этого, лучше поместить девайс в прохладное (но не холодное) место и снять чехол, дав самостоятельно остыть.

Также эксперт посоветовал запустить антивирус - перегрев может быть спровоцировать и скрытое вредоносное ПО. Для защиты от жары смартфон необходимо отказаться от его использования на жаре, прятать от прямых солнечных лучей и не использовать плотный чехол, мешающий отводу воздуха.