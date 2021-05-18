Эксперт рассказал о вакцин-ускользающих мутациях коронавируса

Вирусы мутируют, это естественный процесс, который постоянно отслеживается и изучается, рассказал "РГ" руководитель НИИ вирусных инфекций ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов. Большинство мутировавших штаммов не представляют повышенной угрозы, но ученые продолжают исследования, чтобы не пропустить мутацию, которая может серьезно изменить свойства возбудителя.

"Если происходит какое-то событие, которое в корне меняет свойство возбудителя, например, он начинает ускользать от действия вакцины (так называемая вакцин-ускользающая мутация), то тут же начинаются мероприятия по разработке новых вакцинных и диагностических препаратов, - пояснил Александр Семенов. - Что касается нового коронавируса, у нас такая работа ведется начиная с марта 2020 года, на постоянной основе, ежедневно. Поэтому здесь причин для волнений нет".

Мутации отслеживают уполномоченные научные центры, в них поступают биообразцы из регионов, где был выделен коронавирус. При этом обращают внимание на больных с нетипичным течением заболевания, это может косвенно указывать на то, что человек заразился измененным вирусом. "Все данные по мутациям отправляются в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, в котором круглосуточно трудится группа высококвалифицированных специалистов, которые их анализируют", - рассказал Семенов.

Он пояснил, что мутация - это изменение в генах организма, которое может, например, усиливать или ослаблять те или иные свойства. Мутации присущи всем живым существам, и вирусы, в том числе и коронавирус, не исключение. Мутируют бактерии, происходят мутации и в клетках человека.

"Если говорить о коронавирусе, в первую очередь выживают вирусы с мутациями, которые повышают их заразность и облегчают возможность передачи от человека к человеку. При этом в целом патогенность, то есть болезнетворность вируса, они изменяют не сильно", - отметил Александр Семенов. Тем не менее, отслеживать изменения в геноме вируса, проводить динамическое наблюдение и изучение необходимо, для оценки эффективности вакцин и диагностических систем. "Это постоянная работа, которую проводят специалисты вирусологи во всех странах мира, в том числе и в России", - подчеркнул Семенов.

Такая работа ведется со всеми основными известными возбудителями, с которыми сталкивается население. "Эта работа постоянная, люди ее обычно не видят, но поверьте, это касается и гепатита В, и кори, и краснухи, и паротита, и вирусов гриппа, а теперь и коронавируса, - пояснил Семенов. - Научные организации постоянно выделяют возбудителей этих заболеваний, исследуют, оценивают появление новых мутаций, насколько они опасны, проверяют, как эти мутации изменяют свойства вируса и как это может повлиять на защищенность имеющимися вакцинами".