Эксперты: Необходимо развивать кредитование капремонта

Для более эффективного проведения капитального ремонта жилья нужно внести изменения в законодательство, считает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

Необходимо сформировать кредитную систему капремонта, сказал Косарева на форуме "Спецсчет - история успеха". Риски, которые здесь существуют, пока не позволяют банкам заниматься таким кредитованием, отметила она. Для его развития необходимо внесение изменений в законодательство. Нужно разработать нормативно-правовую базу для привлечения льготных кредитов в эту сферу, отмечает зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Чтобы собственники могли взять кредит, отремонтировать дом, а потом в течение 10-15 лет расплатиться за это.

Также необходимо дать собственникам больше свободы в принятии решений о капитальном ремонте, считает Косарева. Сейчас в этой сфере перехлест в сторону "патерналистского" отношения к собственникам со стороны государства, говорит она. Это мешает формированию у владельцев квартир ответственного отношения и активной позиции. Можно, например, снизить необходимое число голосов для принятия каких-то решений (например, принимать их не двумя третями, а большинством голосов собственников) или передать полномочия по принятию ряда решений от общего собрания совету дома.