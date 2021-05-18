Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
16:20 18.05.2021

Эксперты: Необходимо развивать кредитование капремонта

Для более эффективного проведения капитального ремонта жилья нужно внести изменения в законодательство, считает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

Фото: iStock
Правила расчета субсидий для льготников после капремонта изменят до конца года

Необходимо сформировать кредитную систему капремонта, сказал Косарева на форуме "Спецсчет - история успеха". Риски, которые здесь существуют, пока не позволяют банкам заниматься таким кредитованием, отметила она. Для его развития необходимо внесение изменений в законодательство. Нужно разработать нормативно-правовую базу для привлечения льготных кредитов в эту сферу, отмечает зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Чтобы собственники могли взять кредит, отремонтировать дом, а потом в течение 10-15 лет расплатиться за это.

Также необходимо дать собственникам больше свободы в принятии решений о капитальном ремонте, считает Косарева. Сейчас в этой сфере перехлест в сторону "патерналистского" отношения к собственникам со стороны государства, говорит она. Это мешает формированию у владельцев квартир ответственного отношения и активной позиции. Можно, например, снизить необходимое число голосов для принятия каких-то решений (например, принимать их не двумя третями, а большинством голосов собственников) или передать полномочия по принятию ряда решений от общего собрания совету дома.