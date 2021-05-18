Эксперты оценили последствия для РФ от приостановки экспорта говядины Аргентиной

Решение правительства Аргентины приостановить экспорт говядины не несет в себе негативных последствий для России, считает генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.

По его словам, у России есть много поставщиков и при необходимости импортеры смогут заместить аргентинскую говядину.

"Если разобрать, для каких целей и какую говядину мы завозим, то это небольшой сегмент. Для каких-то сегментов это может быть чувствительно, но в целом ситуация никак не изменится", - отметил Костюк в комментарии "РГ".

С ним согласен руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он напомнил, что Аргентина занимает незначительное место по поставкам говядины в Россию, а в этом году на нее приходится около 3,5% процентов поставок.

"Никаких катаклизмов решение аргентинских властей не вызовет", - заключил Юшин.

Ранее газета La Nacion сообщила, что власти Аргентины решили на месяц заморозить экспорт говядины, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке.