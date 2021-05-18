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18.05.2021 14:01
Рубрика: Общество

Экзамен по профильной математике сдадут 95% выпускников ИТ-классов Москвы

Текст: Любовь Проценко
В нынешнем учебном году большинство выпускников предпрофессиональных классов столичных школ выбрали для сдачи ЕГЭ свои профильные предметы. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

"Я уже не раз отмечала, что в столице стремительно растет интерес к предпрофессиональному образованию. Но самое главное, что интерес этот действительно осознанный, с прицелом на будущее. Мы видим, что подавляющее большинство выпускников предпрофклассов выбирают профильные предметы в качестве экзаменов, чтобы продолжить дальнейшее обучение в вузах по этим направлениям.

Фото: Александр Корольков
Зачем журналисту высшая математика

Например, 95% обучающихся ИТ-классов выбрали профильную математику и 84% - информатику. Очень важно, что город дает возможность еще в школе познакомиться с будущей профессией и создает необходимые условия для развития детей. Наши школы оснащены новейшими лабораторными комплексами и компьютерной техникой, которые позволяют учащимся проводить исследования, ставить опыты, заниматься научными разработками. А профильные вузы благодаря этому получают мотивированных на учебу, серьезно настроенных на получение профессии и высшего образования первокурсников", - рассказала вице-мэр.

В Москве 95% выпускников ИТ-классов будут сдавать экзамен по профильной математике, 84% выбрали информатику. 94% одиннадцатиклассников, оканчивающих инженерные классы, отдали предпочтение профильной математике, 61% - информатике, 60% - физике. В медицинских классах ЕГЭ по биологии собираются сдавать 86% выпускников, химии - 81%. Сейчас в школах Москвы открыты инженерные, медицинские, академические, кадетские, курчатовские, атомные, предпринимательские, педагогические и ИТ-классы. В них обучается свыше 45 тысяч юных москвичей - на 10 тысяч больше, чем годом ранее. С нового учебного года в школах столицы откроются медиаклассы, где будут готовить журналистов и PR-специалистов.

Проекты по предпрофессиональному образованию реализуются в столице с 2015 года в партнерстве с ведущими вузами, научными организациями, высокотехнологичными предприятиями и компаниями. Их задачи - сформировать у учеников умения и навыки, которые помогут им стать востребованными специалистами в Москве.

В нынешнем учебном году в Москве для участия в ГИА-11 зарегистрировались свыше 87 тысяч человек, в том числе почти 68 тысяч выпускников этого года и порядка 14,5 тысячи выпускников прошлых лет. Для проведения ЕГЭ в Москве будет организована работа 394 экзаменационного пункта. Те выпускники, которые собираются поступать в вузы, в этом году сдают ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору.

Общество Образование

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