Экзамен по профильной математике сдадут 95% выпускников ИТ-классов Москвы

"Я уже не раз отмечала, что в столице стремительно растет интерес к предпрофессиональному образованию. Но самое главное, что интерес этот действительно осознанный, с прицелом на будущее. Мы видим, что подавляющее большинство выпускников предпрофклассов выбирают профильные предметы в качестве экзаменов, чтобы продолжить дальнейшее обучение в вузах по этим направлениям.
Например, 95% обучающихся ИТ-классов выбрали профильную математику и 84% - информатику. Очень важно, что город дает возможность еще в школе познакомиться с будущей профессией и создает необходимые условия для развития детей. Наши школы оснащены новейшими лабораторными комплексами и компьютерной техникой, которые позволяют учащимся проводить исследования, ставить опыты, заниматься научными разработками. А профильные вузы благодаря этому получают мотивированных на учебу, серьезно настроенных на получение профессии и высшего образования первокурсников", - рассказала вице-мэр.
В Москве 95% выпускников ИТ-классов будут сдавать экзамен по профильной математике, 84% выбрали информатику. 94% одиннадцатиклассников, оканчивающих инженерные классы, отдали предпочтение профильной математике, 61% - информатике, 60% - физике. В медицинских классах ЕГЭ по биологии собираются сдавать 86% выпускников, химии - 81%. Сейчас в школах Москвы открыты инженерные, медицинские, академические, кадетские, курчатовские, атомные, предпринимательские, педагогические и ИТ-классы. В них обучается свыше 45 тысяч юных москвичей - на 10 тысяч больше, чем годом ранее. С нового учебного года в школах столицы откроются медиаклассы, где будут готовить журналистов и PR-специалистов.
Проекты по предпрофессиональному образованию реализуются в столице с 2015 года в партнерстве с ведущими вузами, научными организациями, высокотехнологичными предприятиями и компаниями. Их задачи - сформировать у учеников умения и навыки, которые помогут им стать востребованными специалистами в Москве.
В нынешнем учебном году в Москве для участия в ГИА-11 зарегистрировались свыше 87 тысяч человек, в том числе почти 68 тысяч выпускников этого года и порядка 14,5 тысячи выпускников прошлых лет. Для проведения ЕГЭ в Москве будет организована работа 394 экзаменационного пункта. Те выпускники, которые собираются поступать в вузы, в этом году сдают ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору.