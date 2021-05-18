Электронные больничные будут выдавать в автоматическом режиме

Электронные больничные со следующего года могут начать выдавать в автоматическом режиме, сообщает Минтруд.

Как поясняют в ведомстве, соответствующий порядок закрепляется Правилам информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Проект этих правил Минтруд представил на общественное обсуждение.

По действующим сегодня правилам, пациентам каждый раз при оформлении электронного больничного необходимо давать согласие на оформление такого документа.

В Минтруде напоминают, что с 1 января 2022 года назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будет осуществляться исключительно на основании электронных листков нетрудоспособности. Таким образом больше не будет необходимости получать согласие гражданина на оформление больничного листка в электронной форме.

С 2022 года электронные больничные будут автоматически передаваться работодателю. Сообщать в отдел кадров номер электронного больничного, если он был оформлен, не потребуется. В то же время у пациента появляется право запросить в медучреждении выписку из электронного больничного.

В конце апреля, как сообщил Фонд социального страхования, в России был выдан 70-миллионный электронный больничный лист.

Больше всего электронных больничных выдано в Москве (более 8 млн), Московской области и Татарстане (в каждом регионе более чем по 3 млн). Сейчас уже более 94% всех работающих граждан могут сообщить по месту работы номер "цифрового больничного" и получить по нему пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам.

Реализованный Минцифрой России и Фондом социального страхования на Едином портале государственных и муниципальных услуг сервис оповещения позволяет гражданам получать в "онлайн-режиме" сведений о действиях медицинских работников с электронным листком нетрудоспособности. С 2021 года этот сервис будет также оповещать россиян о выплаченных им пособиях.