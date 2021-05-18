Эпидемиолог предупредила об опасности кондиционеров

Летом кондиционер в помещении может спровоцировать ряд заболеваний. Об этом предупредила врач-эпидемиолог Дарья Тихонова, уточнив, что это возможно в случае неправильной эксплуатации прибора, а также при отсутствии своевременной очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.

Кондиционер может спровоцировать обострение фарингита, хронического ринита, конъюнктивита, заболевания органов дыхания и слизистых оболочек глаз, вызвать ангину, аллергию или легионеллез, пишет РИА Новости.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, эпидемиолог порекомендовала не находиться в помещении с включенным кондиционером весь день, а также не устанавливать температуру ниже 18 градусов. По словам Тихоновой, оптимальная температура - 21-23 градуса. Разницу между температурой внешней среды и в помещении желательно сохранять не более 10 градусов. "Если на улице в тени 34 градуса, значит комфортная температура воздуха в помещении составит 24 градуса", - пояснила врач.

Также рекомендуется применять максимально возможные режимы естественной вентиляции. Постоянное проветривание помещений снижает риск распространения инфекций.