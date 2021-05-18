Эстонская армия сократила оркестр

Эстонскому военному оркестру предстоит отыграть последнее лето. Уже первого сентября он будет сокращен. Формальная причина будущих сокращений - в отсутствии денег на содержание коллектива музыкантов, о чем заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Как напоминает эстонское телевидение, "согласно бюджетной стратегии правительства на 2022-2025 годы каждое министерство должно сократить свои расходы на 5 процентов". Некоторые комментаторы в соцсетях согласны с действимяи оборонного ведомства. Они пишут, что военный оркестр, обходящийся налогоплательщикам полтора миллиона евро в год, во время пандемии особо не нужен. Официальных делегаций почти нет, так что встречать с музыкой некого. Военные не собираются полностью упразднять музыкальное сопровождение парадов. Как сообщает командующий Силами обороны Мартин Херем, вместо сорока человек в военном оркестре останется один, который будет отвечать за найм гражданских музыкантов для участия в военных церемониях. Под секвестр вместе с музыкантами пошли и военные капеланы. В эстонской армии их было девять. Кстати, именно военный капеллан "освящал" процедуру демонтажа Бронзового Солдата в 2007 году. Однако в соседних Латвии и Литве музыка играет. Военные оркестры даже во время пандемии там сокращать никто не собирается.