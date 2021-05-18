Финляндия снизила закупку российской нефти из-за "зеленой" энергетики

Финляндия начала постепенно отказываться от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии. В первом квартале 2021 года страна сократила закупки российской нефти марки Urals на 25 процентов. Об этом сообщает Reuters.

Переработкой черного золота из РФ в Финляндии занимается компания Neste Oil, которая в марте объявила о планах закрыть один из своих заводов. Еще один НПЗ переоборудуют под переработку отходов.

Финляндия уже не первый год сокращает закупки российской нефти - в 2020-ом импорт упал на 16 процентов. Эксперты заявили, что из-за снижения спроса нефть марки Urals на биржах может подешеветь. Сейчас средняя цена составляет 65,46 доллара за баррель. А все дополнительные доходы, полученные от продажи черного золота, отправляются в Фонд национального благосостояния РФ.

Ранее сообщалось, что пошлина на вывозимую из России нефть с первого июня повысится на 3,9 доллара.