Новости

Причастным к экстремистским организациям запретят избираться депутатами 16:01
Экс-губернатор Белозерцев останется в СИЗО по делу о взяточничестве 15:57
Создатели "Рик и Морти" займутся первым сериалом на блокчейне 15:55
Северная Македония высылает российского дипломата 15:49
Суд Петербурга нашел нарушения в сроках ареста вдовы рэпера Картрайта 15:49
Сроки возобновления авиасообщения с Турцией могут определиться в конце мая 15:45
Два бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над Черным морем 15:45
Белоусов поручил оценить риски роста цен для населения 15:39
Поставщикам газа могут вернуть контроль за газовым оборудованием в домах 15:33
"Газпром" пока не планирует строить новые трубопроводы в Европу 15:32
Путин наградил орденом полпреда в СКФО Юрия Чайку 15:28
В Курганской области запретили ходить в лес 15:24
Греф спрогнозировал динамику ставок по ипотеке в России 15:21
В Минфине назвали утечку биометрии "самым страшным, что может произойти" 15:14
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности 15:12
Екатеринбуржец нашел сейф с 12 тысячами евро 15:08
Внезапная проверка боевой готовности ракетных войск началась в Беларуси 15:03
Путин проведет военные совещания в Сочи на следующей неделе 15:02
Правила расчета субсидий для льготников после капремонта изменят до конца года 14:59
Палестина готова провести переговоры с Израилем в Москве 14:56
Британцы посмеялись над своим кораблем, зашедшим в Черное море 14:49
HBO покажет российскую драму "Маша" 14:45
Разработчик "КовиВак" предостерег от самостоятельного определения антител 14:44
ФАС не получала ходатайство "Магнита" о согласовании покупки "Дикси" 14:39
Федерация биатлона прокомментировала перенос этапа Кубка мира из Беларуси 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 15:32
Рубрика: Экономика

"Газпром" пока не планирует строить новые трубопроводы в Европу

Текст: Сергей Тихонов

Возможность строительства новых газопроводов в Европу пока не рассматривается "Газпромом", заявил заместитель председателя правления компании Олег Аксютин на пресс-конференции "Стратегическое развитие. Инвестиционные проекты в России".

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Новак: Европе нужен "Северный поток-2", поэтому он будет достроен

"В отношении новых маршрутов трубопроводного газа в Европу никаких инвестиционных решений пока не принималось", - сказал он.

По его словам, экспортная мощность газотранспортных мощностей в Европу и Китай составляет 330 млрд кубометров, из которых более 60% приходится на Европу. За последние 25 лет "Газпром" построил несколько газопроводов в Европу: "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров, "Турецкий поток" - 31,5 млрд кубометров (в Европу - 15,75 млрд кубометров), Голубой поток (в Турцию) - 16 млрд кубометров, "Ямал-Европа" - 32,9 млрд кубометров. Сейчас достраивается "Северный поток-2" мощностью 55 млрд кубометров. Ожидается, что газопровод будет введен в эксплуатацию в этом году. Также для поставок в Европу "Газпром" продолжает использовать маршрут через Украину.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Россиянам запретят поддерживать зарубежные нежелательные организации
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности
Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за фанатов "Майора Грома"
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре
Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов