"Газпром" пока не планирует строить новые трубопроводы в Европу

Возможность строительства новых газопроводов в Европу пока не рассматривается "Газпромом", заявил заместитель председателя правления компании Олег Аксютин на пресс-конференции "Стратегическое развитие. Инвестиционные проекты в России".

"В отношении новых маршрутов трубопроводного газа в Европу никаких инвестиционных решений пока не принималось", - сказал он.

По его словам, экспортная мощность газотранспортных мощностей в Европу и Китай составляет 330 млрд кубометров, из которых более 60% приходится на Европу. За последние 25 лет "Газпром" построил несколько газопроводов в Европу: "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров, "Турецкий поток" - 31,5 млрд кубометров (в Европу - 15,75 млрд кубометров), Голубой поток (в Турцию) - 16 млрд кубометров, "Ямал-Европа" - 32,9 млрд кубометров. Сейчас достраивается "Северный поток-2" мощностью 55 млрд кубометров. Ожидается, что газопровод будет введен в эксплуатацию в этом году. Также для поставок в Европу "Газпром" продолжает использовать маршрут через Украину.