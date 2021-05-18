Глава Коми об эффективных мерах устранения последствий аварии с разливом нефтепродуктов

Работы по ликвидации последствий инцидента с трубопроводом практически на границе между Ненецким автономным округом и Республикой Коми находятся на завершающей стадии.

В Республике Коми проводятся последние мероприятия по сбору нефтесодержащей жидкости, попавшей из трубопровода ЛУКОЙЛа в реку Колву. Губернатор Владимир Уйба оценил эффективность работ по ликвидации утечки, сравнив состояние водной поверхности с первыми днями после аварии:

"После того как пролетели [вдоль реки], мы не увидели ни пленки, ни разводов, ни сгустков. Понятно, что каких-то более серьезных мероприятий здесь не требуется. Совершенно другая картина. Это говорит о том, что те основные мероприятия, те два основных рубежа, которые были выставлены начиная с 12 мая и сегодня работают на Колве, они свою функцию выполнили. И поэтому сюда, на Печору, попадают единичные, так скажем, нефтесодержащие капли. Но даже с ними мы начинаем работать и собирать их".

Утечку нефтесодержащей жидкости из трубопровода обнаружили вечером 11 мая 2021 года во время вертолетного облета сами нефтяники. Причиной произошедшего стала разгерметизация трубопровода между Ошским и Харьягинским месторождениями, практически на границе между Ненецким автономным округом и Республикой Коми. Место порыва трубы находится от ближайшей реки Колвы примерно в 300 метрах, поэтому серьезный ущерб для природы был исключен изначально.

Всего, как предварительно оценили в компании (впоследствии цифру подтвердил Росприроднадзор), из трубопровода вылилось около 99 тонн нефтесодержащей жидкости. Но примерно 90 из них собралось на суше, не доходя до реки, а в воду попало не более 9 тонн. Также в месте порыва имеется природная низина, которая выступила своего рода котлованом для сбора загрязняющих веществ. Облегчило нагрузку на окружающую среду и то, что вылилась не чистая нефть, а нефтесодержащая жидкость. В ее составе, как говорят эксперты, до 80 процентов составляет вода, а также парафин и другие примеси - менее вредные для природы.

Как сообщили в компании, о случившемся в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением нормативов были оперативно уведомлены региональные органы Ростехнадзора, Росприроднадзора, единая дежурно-диспетчерская служба по НАО.

Таким образом, основной источник загрязнения нефтяники локализовали на суше, перекрыв ему доступ в реку. На данный момент около половины пострадавшего участка земли уже зачистили, собрав около 130 кубометров загрязненного грунта. В ближайшее время начнутся рекультивационные работы.

Работы по ликвидации последствий инцидента с трубопроводом в НАО и Коми находятся на завершающей стадии

Самые страшные опасения экологов о серьезном загрязнении водных объектов не подтвердились. Попавшие в акваторию реки Колвы 9 тонн нефтесодержащей жидкости по объему в 2000 раз меньше, чем утечка дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, когда в акваторию реки Далдыкан вытекло около 18 тыс. кубометров дизтоплива.

Сейчас разлившуюся по Колве нефть собирают - процесс выходит на завершающую стадию - на семи рубежах реагирования. На данный момент расставлено порядка 2500 метров заградительных и сорбирующих боновых заграждений. Использовано 30 тонн высокоэффективных сорбирующих материалов, связывающих частицы нефтепродуктов и тем самым облегчающих их сбор.

В сообщении компании отдельно подчеркивается, что населенным пунктам и объектам экономики, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации, ничто не угрожает. Угрозы источникам питьевого водоснабжения для населения также нет, поскольку водозаборные сооружения города Усинска расположены на реке Усе выше по течению от впадения Колвы.

Отдельная дискуссия развернулась вокруг даты разлива. В своих недавних сообщениях WWF и Greenpeace заявили, что нефтесодержащая жидкость могла вылиться из трубопровода не 11 мая, а раньше. По их мнению, большое пятно нефти разлилось по льду реки еще в апреле. Погруженные в ситуацию эксперты в Республике Коми опровергают это предположение. По их информации, основанной на данных местных служб, ледоход на реке Колве начался еще в первых числах мая и к 11-му числу уже практически завершился. Таким образом, большое пятно на льду, если бы оно существовало, начало бы мигрировать вниз по течению задолго до 11 мая и обязательно было бы замечено. Однако до 11 мая никаких следов нефти в реке ни на месте нынешнего разлива, ни ниже по течению не было.