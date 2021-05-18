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18.05.2021 13:14
Рубрика: Власть

Госдума одобрила меры в поддержку семей с детьми

Текст: Татьяна Замахина
Второе чтение в Госдуме прошли поправки, направленные на поддержку семьи и беременных женщин, а также регулирующих оплату больничных. Речь об изменениях, о которых говорил глава государства в своем Послании Федеральному собранию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки в целях оперативности рассмотрения были внесены ко второму чтению правительственного законопроекта о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для ИТ-компаний. Авторами новых норм стали парламентарии во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Как подчеркнул председатель ГД, приняты социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время. Он отметил оперативную работу Госдумы и кабмина над выполнением поручений Послания. Одна из мер предполагает, что с 1 сентября 2021 года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно будут оплачивать в размере 100% от заработка. Пока что полная компенсация положена, если человек работал более 8 лет. По оценкам "Единой России", в нынешнем году эта норма затронет примерно 1,5 млн молодых родителей.

"Это в первую очередь коснется матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками", - прокомментировал журналистам спикер Госдумы. Вторая мера касается неполных семей, в которых есть дети от 8 до 16 лет: с 1 июля им будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране это 5 650 рублей. Деньги получат семьи с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Важно, что размер пособия будет расти вместе с этим минимумом, подчеркнул Вячеслав Володин.

Также с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель. Речь идет об адресной помощи тем, кто находится в трудной материальной ситуации. "Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе", - пояснил спикер ГД. Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей в месяц. По расчетам парламентского большинства, эти деньги будут положены 630 тыс. женщинам в этом году.

"Сейчас беременной женщине за постановку на учет в первые 12 недель полагается лишь незначительная разовая выплата - примерно 700 рублей", - рассказал первый замглавы фракции "единороссов" Андрей Исаев. По его словам, новое пособие будет выдаваться женщине с момента постановки на учет по беременности до дня родов.

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