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18.05.2021 16:54
Рубрика: Власть

Госдума проголосовала за изъятие средств коррупционеров

Текст: Татьяна Замахина
Нажитые нечестным путем доходы чиновников будут изымать в российский бюджет, гласит законопроект, который прошел первое чтение в Госдуме.

Документ инициировало правительство РФ. Как заявил на пленарном заседании замминистра юстиции Андрей Логинов, в доход государства предлагается обращать средства со счетов чиновников, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если законность происхождения этих денег не удалось подтвердить. Речь также о сотрудниках госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Проверка начнется, если сумма поступлений на счета чиновника превышает его официальный доход за последние три года. Запрашивать необходимые документы будет прокуратура. На предоставление доказательств законности средств дадут трехдневный срок. При этом государство интересуют суммы свыше 10 тысяч рублей, выходит из законопроекта. В случае их неизвестного происхождения прокуратура обратится в суд в целях изъятия средств.

"Если в ходе прокурорской проверки будет установлено, что не было злого умысла или состава коррупционного правонарушения, то тогда обращения в суд не последует", - пояснил замминистра юстиции, отвечая на вопросы депутатов.

В Минюсте ожидают, что принятие проекта будет, в числе прочего, направлено на профилактику коррупционных преступлений.

Сейчас в доход государства уже можно обращать незаконно нажитое имущество коррупционеров - земельных участков, недвижимости, автомобилей и ценных бумаг, добавил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. А вот нормы о возможности изъятия денежных средств со счетов пока нет. И депутаты устраняют этот "пробел".

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