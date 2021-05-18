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18.05.2021 17:47
Рубрика: Власть

Госдума ужесточит правила выдачи лицензий на оружие

Текст: Татьяна Замахина
В России запретят выдавать лицензии на приобретение оружия гражданам с двумя и более судимостями, а также задержанным за вождение в нетрезвом виде. Такой законопроект в первом чтении одобрила Госдума.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отметил председатель комитета Госдумы Василий Пискарев (один из авторов), законопроект не связан с трагедией в Казани, потому что он был внесен еще в декабре прошлого года.

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Документ расширяет основания для отказа в выдаче лицензий: россиянам с двумя и более погашенными судимостями; лицам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления нетрезвому водителю; в случае отказа пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Запрет, связанный с пьянством за рулем, будет действовать до истечения срока административного наказания.

Кроме того, вводится обязательный учет всего контролируемого Росгвардией оружия и патронов в специальной государственной информационной системе. Порядок ее работы утвердит правительство.

При этом владельцев списанного оружия обяжут оповещать указанное ведомство о его приобретении в течение двух недель со дня покупки. В случае утери или хищения любого оружия придется в течение суток сообщать об этом в также в Росгвардию. Это требование связано с использованием похищенного и списанного оружия в преступных целях.

Как отметил Пискарев, предлагаемые ограничительные меры носят профилактический характер, они поставят "дополнительные барьеры на пути проникновения оружия в криминальную среду и в целом послужат укреплению правопорядка и безопасности граждан".

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