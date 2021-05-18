Госдума запретила звуковую рекламу на зданиях и сооружениях

Запрет касается всех типов строений и сооружений, в том числе - жилых домов. Звуковое оборудование нельзя будет монтировать на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий.

Инициатором законопроекта выступила Астраханская областная дума: по мнению авторов, больше всех страдают жильцы домов, расположенных рядом с торговыми площадками. Ведь им приходится неоднократно слушать одни и те же рекламные сообщения. И хоть уровень шума не нарушает действующие санитарные нормы, но "непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня, по сведениям жителей, негативно влияет на их жизнедеятельность".

При этом закон в итоге был принят в более мягкой форме, чем предлагали астраханские законодатели. В первоначальной версии запрещалась также работа промоутеров с мегафонами и переносными колонками. Однако в итоге работы с правительством депутаты ввели ограничения только для стационарных колонок и динамиков на зданиях.

Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.