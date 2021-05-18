Новости

Псаки: Белый дом не намерен вводить паспорта привитых от COVID-19 02:15
Харрис заработала за 2020 год в три раза больше Байдена 01:38
Израиль обстрелял Ливан в ответ на запуск шести ракет 01:37
Рестораны и пабы Лондона забронированы на недели вперед 00:53
Букмекеры назвали новых фаворитов "Евровидения" 00:50
Финляндия снизила закупку российской нефти из-за "зеленой" энергетики 00:27
В России будут ежегодно отмечать День фармацевтического работника 00:00
Минск будет добиваться признания геноцида белорусского народа в годы войны 17.05.2021
"Аэрофлот" сократил рейсы в Турцию до двух в неделю 17.05.2021
Эрдоган проклял поднявшее флаг Израиля правительство Австрии 17.05.2021
Ученые: Акулы обладают внутренней навигационной системой, подобной GPS 17.05.2021
В секторе Газа разбомблено здание катарского отделения Красного полумесяца 17.05.2021
Один человек погиб, двое ранены при крушении вертолета под Архангельском 17.05.2021
Полностью автономный корабль отправится через Атлантику без экипажа 17.05.2021
ЕС согласился на перемирие с США по поводу тарифов 17.05.2021
Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с ЧЕ по футболу 17.05.2021
Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе 17.05.2021
В США на свободу вышли два брата отсидевшие 30 лет по ложному обвинению 17.05.2021
МГРО "Единой России": Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом 17.05.2021
Галявиева направят в НИИ Сербского для психиатрической экспертизы 17.05.2021
Опрос: Большинство немцев ждут перемен в политике правительства 17.05.2021
Светлана Разворотнева: Доступный паркинг - не мечта, а необходимость 17.05.2021
Аэродром на Земле Франца-Иосифа сможет принимать стратегические бомбардировщики 17.05.2021
Турции предложили присоединиться к платформе "Путешествую без COVID-19" 17.05.2021
В армии вакцинировали почти 834 тыс. человек 17.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
18.05.2021 01:38
Рубрика: В мире

Харрис заработала за 2020 год в три раза больше Байдена

Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден. Фото: AFP/Nicholas Kamm Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден. Фото: AFP/Nicholas Kamm
Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден. Фото: AFP/Nicholas Kamm

В США 17 мая наступил крайний срок для подачи федеральных налоговых деклараций за 2020 год. Ранее он был продлен на месяц из-за пандемии коронавируса.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Камала Харрис станет первым вице-президентом в музее мадам Тюссо

Согласно декларациям, президент США Джо Байден и его супруга Джилл заработали за минувший год чуть более 607 тысяч долларов. Они заплатили более 157 тысяч федерального подоходного налога и направили 30,7 тысячи долларов на благотворительность, пишет РИА Новости. Президент и первая леди также заплатили почти 29 тысяч долларов налогов штату Делавэр.

Вице-президент Камала Харрис с супругом заработали в прошлом году почти 1,7 миллиона долларов, заплатив 621 тысячу долларов федерального подоходного налога, 125 тысяч - подоходного налога Калифорнии и 57 тысяч долларов - округу Колумбия. Они также направили 27 тысяч долларов на благотворительность.

Стоит отметить, что на протяжении большей части 2020 года Байден был бывшим вице-президентом и кандидатом в президенты США, тогда как Харрис до избрания вице-президентом работала сенатором.

Байден отказался от идеи Трампа о национальном парке героев
В мире США

Главное сегодня

На 89-м году скончалась жена великого разведчика Филби - Руфина Ивановна Пухова-Филби
Путин поручил ввести учет домашних животных
Оперштаб не подтвердил данные о продлении приостановки авиасообщения с Турцией
Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется
Один человек погиб, двое ранены при крушении вертолета под Архангельском
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону