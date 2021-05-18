Харрис заработала за 2020 год в три раза больше Байдена

В США 17 мая наступил крайний срок для подачи федеральных налоговых деклараций за 2020 год. Ранее он был продлен на месяц из-за пандемии коронавируса.

Согласно декларациям, президент США Джо Байден и его супруга Джилл заработали за минувший год чуть более 607 тысяч долларов. Они заплатили более 157 тысяч федерального подоходного налога и направили 30,7 тысячи долларов на благотворительность, пишет РИА Новости. Президент и первая леди также заплатили почти 29 тысяч долларов налогов штату Делавэр.

Вице-президент Камала Харрис с супругом заработали в прошлом году почти 1,7 миллиона долларов, заплатив 621 тысячу долларов федерального подоходного налога, 125 тысяч - подоходного налога Калифорнии и 57 тысяч долларов - округу Колумбия. Они также направили 27 тысяч долларов на благотворительность.

Стоит отметить, что на протяжении большей части 2020 года Байден был бывшим вице-президентом и кандидатом в президенты США, тогда как Харрис до избрания вице-президентом работала сенатором.