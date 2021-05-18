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18.05.2021 17:02
Рубрика: Общество

Исследование: 90% одноразового пластика в мире выпускают 100 компаний

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Больше 130 миллионов тонн одноразовых пластиковых изделий каждый год попадает в окружающую среду, сгорает или захоранивается в земле. Причем 90% этой продукции, выпущенной во всем мире, произведено всего сотней компаний. Такие результаты приводятся на сайте благотворительного фонда Minderoo, который провел соответствующее исследование.

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В первую двадцатку производителей пластика, который становится мусором после единственного использования, вошли 11 компаний из Азии, четыре из Европы, три из США, еще в этом списке оказались по одному представителю Латинской Америки и Ближнего Востока.

На первом месте среди источников одноразового пластикового мусора оказалась компания Exxon Mobil - за год она выпустила 5,9 тысячи тонн таких изделий на 3,7 млрд долларов. На втором месте китайская Sinopec - у нее 5,7 тысячи тонн продукции на один млрд долларов. Третье место досталось Dow из Саудовской Аравии с результатом 5,6 тысячи тонн и 4,4 млрд долларов.

Попали в этот рейтинг и отечественные производители. "Сибур" расположился на 32-м месте (0,8 млн тонн пластиковых одноразовых изделий), "Нижнекамскнефтехим" - на 80-м (0,3 млн тонн), "Казаньоргсинтез" - на 91-м (0,2 млн тонн).

"Если рост потребления одноразового пластика будет продолжаться такими же темпами, то к 2050 году на его долю придется от 5% до 10% всех выбросов парниковых газов", - отмечают авторы исследования.

Фото: iStock
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Помимо непосредственно производителей одноразовых пластиковых изделий, ответственность за результаты их деятельности несут и банки, финансирующие выпуск таких товаров, считают авторы доклада. Самым крупным спонсором отрасли они называют банк Barclays - он за год предоставил кредиты предприятиям отрасли на 3,1 млрд долларов. Кроме того, серьезные вложения сделали банки HSBC (2,9 млрд долларов), Bank of America (2,9 млрд долларов), Citigroup (2,8 млрд долларов) и JPMorgan Chase (2,7 млрд долларов).

В выпуске пластиковых изделий также крайне заинтересованы 20 управляющих компаний, владеющими акциями компаний-загрязнителей на сумму свыше 300 млрд долларов.

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