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Рубрика: В мире

Израиль и ХАМАС обменялись новыми ударами

Текст: Максим Макарычев
Боевые действия между израильскими силами и палестинскими боевиками продолжались в течение всего вторника. Их целями были лидеры ХАМАС и инфраструктура этой организации. Израильские военные самолеты нанесли удар по девяти ракетным стартовым площадкам в Газе, а также по системе туннелей в северной части сектора, нескольким резиденциям командиров ХАМАС и противотанковому отряду в городе Газа.

Военные Израиля сообщили, что 62 их истребителя сбросили 110 управляемых бомб на сектор Газа за ночь и во вторник. По данным израильских властей, двое тайских рабочих были убиты на упаковочном заводе на юге Израиля за ночь в результате попадания ракет, выпущенных из Газы. Во вторник также снова прозвучали сирены в Ашкелоне и других городах, заставив жителей бежать в убежища. Представители органов здравоохранения в Газе не зафиксировали ни одного смертельного случая за ночь в палестинском анклаве, впервые с начала насилия 10 мая, сообщает CNBC News.

Фото: Reuters
Что изменилось в подходах к урегулированию палестино-израильского конфликта

Многочисленные призывы к прекращению огня, в том числе со стороны президента США Джо Байдена, были проигнорированы. В Иерусалиме, на оккупированном Израилем Западном берегу и в других местах Израиля палестинские протестующие провели забастовку в поддержку Газы. Некоторые демонстранты жгли шины, и у контрольно-пропускного пункта произошли столкновения с израильскими силами, сказал доктор Мустафа Баргути, президент Палестинской национальной инициативы, присутствовавший на акции протеста. Тысячи женщин и детей также приняли участие в демонстрации в Аль-Бирехе, к северу от Рамаллаха. Некоторые протестующие скандировали: "Одна рука сажает коллаборационистов, другая сажает свободу, прикрывайте мучеников флагами, без мира и без сдачи".

30-летний протестующий в Аль-Бирехе сказал CNN, что палестинцы будут выходить "на улицы, пока не смогут положить конец унижению, которое должны пережить". Во время другой акции протеста в Восточном Иерусалиме Джордж Зейдан, соучредитель организации "Право на движение в Палестине", жаловался на ограничения "передвижения, когда палестинцы пересекают границу, идут в школу, на работу, отправляются на пробежку". "Что бы мы ни делали, нас всегда угнетает израильская армия", - добавил он.

"Первым приоритетом для палестинского политического руководства сейчас является то, чтобы Израиль прекратил свои преступления и массовые убийства против нашего народа в Газе", - заявил во вторник Васель Абу Юсеф, член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) в Рамалле (Рамаллахе), городе на Западном берегу, расположенном в 13 километрах от Иерусалима. Израиль частично закрыл Западный берег во вторник, сообщил американскому телеканалу источник в израильской службе безопасности. Въезд в Израиль разрешен только мужчинам старше 45 лет и палестинским строителям с разрешениями на работу. Израиль на короткое время позволил грузовикам с международной гуманитарной помощью въехать в Газу. Это произошло впервые с начала конфликта на прошлой неделе, однако чуть позже израильские власти остановили въезд этих машин в ответ на минометный обстрел двух пунктов пересечения границы.

Палестина готова провести переговоры с Израилем в Москве

Выступая во вторник после визита на базу ВВС Израиля в Хацериме, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что операции будут продолжаться "по мере необходимости для восстановления мира для граждан Израиля". Ссылаясь на нападения Израиля на ХАМАС и Исламский джихад, Нетаньяху сказал: "Я не сомневаюсь, что мы отбросили их на много лет назад". "Я уверен, что все наши враги вокруг видят, какую цену мы берем за агрессию против нас, и я уверен, что они тоже извлекут урок", - добавил он.

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