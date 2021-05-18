Израиль обстрелял Ливан в ответ на запуск шести ракет

Израильские военные уничтожили точки запуска ракет на территории Ливана. Ранее сирены тревоги сработали в населенном пункте Мисгав Ам на севере еврейского государства. Местные жители рассказали, что слышали звуки взрывов.

"Были засечены шесть неудачных попыток запуска из Ливана. Ракеты не пересекли границу Израиля. Были предприняты ответные шаги", - цитирует ТАСС пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Напомним, вечером 13 мая с территории южного Ливана в направлении Израиля были выпущены три ракеты. Снаряды разорвались над морем. Расследованием инцидента занимаются миротворцы ООН в регионе. В Бейруте заявили, что запуск осуществили находящиеся на территории Ливана сторонники Палестины.