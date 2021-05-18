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Рубрика: В мире

Израиль обстрелял Ливан в ответ на запуск шести ракет

Израильские военные уничтожили точки запуска ракет на территории Ливана. Ранее сирены тревоги сработали в населенном пункте Мисгав Ам на севере еврейского государства. Местные жители рассказали, что слышали звуки взрывов.

Фото: Bashar TALEB / AFP
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"Были засечены шесть неудачных попыток запуска из Ливана. Ракеты не пересекли границу Израиля. Были предприняты ответные шаги", - цитирует ТАСС пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Напомним, вечером 13 мая с территории южного Ливана в направлении Израиля были выпущены три ракеты. Снаряды разорвались над морем. Расследованием инцидента занимаются миротворцы ООН в регионе. В Бейруте заявили, что запуск осуществили находящиеся на территории Ливана сторонники Палестины.

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