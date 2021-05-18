Как в Европарламенте лоббируют интересы США и Великобритании

Европейский парламент разместил на своём официальном сайте проект рекомендаций Европейскому Совету, Еврокомиссии и дипведомству ЕС по поводу политики в отношении России. Под докладом стоит имя составителя - члена комитета Европарламента по международным делам Андрюса Кубилюса. Хотя сам документ датирован 5 мая 2021 года, в поле зрения российских СМИ он попал лишь недавно.

Политика давления

Первым и главным тезисом рекомендательного доклада экс-премьера Литвы от националистического "Союза Отечества" является необходимость "сдерживания русской угрозы". К этой цели привязано всё, включая угрозы исключения России из системы SWIFT, остановку "Северного потока-2" и заблаговременный отказ от признания результатов выборов в Госдуму 2021 года.

Особую роль в политике ЕС, по мнению автора доклада, должны составлять санкции. Доказательную же базу могут предоставить неправительственные организации.

"ЕС должен установить партнерские отношения по вопросам своей санкционной политики с неправительственными организациями, расположенными в ЕС, такими как Bellingcat, чтобы эти организации могли оказать ему всестороннюю помощь в подготовке и расследовании дел", - считает автор доклада.

И это - главная инновация, всё остальное евродепутаты предлагали и ранее.

Bellingcat: подмоченная репутация

Почему же упоминается Bellingcat, а не, например, WikiLeaks? Де-факто, доклад Кубилюса предлагает вводить санкции на основании выводов не какого-либо правительственного или международного авторитетного органа, а структуры с подмоченной репутацией.

Выводы Bellingcat неоднократно ставились под сомнение авторитетными экспертами, а предвзятость структуры в отношении России очевидна. Разве не Bellingcat были теми, кто с самого момента своего появления начали активно раскручивать версию о вине России в катастрофе авиарейса MH17 над Донбассом в 2014 году? А последняя же антироссийская инициатива Bellingcat - поиск следов Боширова и Петрова во взрывах складов в Чехии? Однако этой версии противоречит даже мнение властей этой страны.

При этом Bellingcat пользуется поддержкой правительств США и Великобритании. Только в финансовом отчёте за 2020 год Bellingcat указали, что получили 100 000 долларов от признанного нежелательным в России американского National Endowment for Democracy.

Финансируется он за счёт бюджета США. Помимо того, крупные суммы денег организации предоставили Chemonics International - один из главных операторов средств от Агентства США по международному развитию (USAID) и британская организация Adam Smith International - бывшая "прокладка" UKAID - Министерства по международному развитию Великобритании, ныне слитого с МИД Соединённого Королевства.

Ещё один крупный жертвователь также связан с британским правительством. Это Zinc Network - компания, которая управляла антироссийскими информационными компаниями в рамках проектов британского МИД.

В списке грантодателей Bellingcat значится и ЕС, но пока реально ни одного евро, судя по финотчёту, из европейских фондов они ещё не получили. Bellingcat неоднократно обвиняли в связях с МИ-6 и ЦРУ, а в самой компании работает много выходцев из американских и британских силовых структур.

Напрашивается вывод, что предложение вводить санкции ЕС, основываясь на информации Bellingcat, равносильно тому, чтобы отдать этот вопрос на откуп Соединённых Штатов и покинувшей ЕС Великобритании. Де-факто - это желание, чтобы внешней политикой ЕС в отношении России руководили из Вашингтона и Лондона.

Как видно из доклада Европарламента, определённые круги в ЕС к этому и стремятся. Одновременно этот документ показывает зачем реально создаются структуры, подобные Bellingcat. Их используют в качестве инструментов давления. В данном случае - давления санкционного.