Как в Европарламенте лоббируют интересы США и Великобритании

Новости

23-летний певец MC Kevin погиб через две недели после свадьбы 17:30
Еще двое учеников казанской гимназии обратились за медпомощью 17:20
Исследование: 90% одноразового пластика в мире выпускают 100 компаний 17:02
Школам Петербурга разрешили провести "последние звонки" на улице 16:43
Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии НАТО 16:38
В Минске обсуждена подготовка к заседанию Совета глав правительств СНГ 16:33
В Оренбуржье в результате поджога дома погибла мать с двумя детьми 16:27
За членство в нежелательных в РФ НПО вводятся уголовные сроки 16:16
МИД РФ: Делимитация границы Армении и Азербайджана снизит напряженность 16:14
Роспотребнадзор оценил угрозу появления "черной плесени" в России 16:06
Причастным к экстремистским организациям запретят избираться депутатами 16:01
Экс-губернатор Белозерцев останется в СИЗО по делу о взяточничестве 15:57
Создатели "Рик и Морти" займутся первым сериалом на блокчейне 15:55
Северная Македония высылает российского дипломата 15:49
Суд Петербурга нашел нарушения в сроках ареста вдовы рэпера Картрайта 15:49
Сроки возобновления авиасообщения с Турцией могут определиться в конце мая 15:45
Два бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над Черным морем 15:45
Белоусов поручил оценить риски роста цен для населения 15:39
Поставщикам газа могут вернуть контроль за газовым оборудованием в домах 15:33
"Газпром" пока не планирует строить новые трубопроводы в Европу 15:32
Путин наградил орденом полпреда в СКФО Юрия Чайку 15:28
В Курганской области запретили ходить в лес 15:24
Греф спрогнозировал динамику ставок по ипотеке в России 15:21
В Минфине назвали утечку биометрии "самым страшным, что может произойти" 15:14
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 16:30
Рубрика: Общество

Как в Европарламенте лоббируют интересы США и Великобритании

Текст: Валерий Львов
Европейский парламент разместил на своём официальном сайте проект рекомендаций Европейскому Совету, Еврокомиссии и дипведомству ЕС по поводу политики в отношении России. Под докладом стоит имя составителя - члена комитета Европарламента по международным делам Андрюса Кубилюса. Хотя сам документ датирован 5 мая 2021 года, в поле зрения российских СМИ он попал лишь недавно.

Политика давления

Первым и главным тезисом рекомендательного доклада экс-премьера Литвы от националистического "Союза Отечества" является необходимость "сдерживания русской угрозы". К этой цели привязано всё, включая угрозы исключения России из системы SWIFT, остановку "Северного потока-2" и заблаговременный отказ от признания результатов выборов в Госдуму 2021 года.

Особую роль в политике ЕС, по мнению автора доклада, должны составлять санкции. Доказательную же базу могут предоставить неправительственные организации.

"ЕС должен установить партнерские отношения по вопросам своей санкционной политики с неправительственными организациями, расположенными в ЕС, такими как Bellingcat, чтобы эти организации могли оказать ему всестороннюю помощь в подготовке и расследовании дел", - считает автор доклада.

И это - главная инновация, всё остальное евродепутаты предлагали и ранее.

Bellingcat: подмоченная репутация

Почему же упоминается Bellingcat, а не, например, WikiLeaks? Де-факто, доклад Кубилюса предлагает вводить санкции на основании выводов не какого-либо правительственного или международного авторитетного органа, а структуры с подмоченной репутацией.

Выводы Bellingcat неоднократно ставились под сомнение авторитетными экспертами, а предвзятость структуры в отношении России очевидна. Разве не Bellingcat были теми, кто с самого момента своего появления начали активно раскручивать версию о вине России в катастрофе авиарейса MH17 над Донбассом в 2014 году? А последняя же антироссийская инициатива Bellingcat - поиск следов Боширова и Петрова во взрывах складов в Чехии? Однако этой версии противоречит даже мнение властей этой страны.

При этом Bellingcat пользуется поддержкой правительств США и Великобритании. Только в финансовом отчёте за 2020 год Bellingcat указали, что получили 100 000 долларов от признанного нежелательным в России американского National Endowment for Democracy.

Финансируется он за счёт бюджета США. Помимо того, крупные суммы денег организации предоставили Chemonics International - один из главных операторов средств от Агентства США по международному развитию (USAID) и британская организация Adam Smith International - бывшая "прокладка" UKAID - Министерства по международному развитию Великобритании, ныне слитого с МИД Соединённого Королевства.

Ещё один крупный жертвователь также связан с британским правительством. Это Zinc Network - компания, которая управляла антироссийскими информационными компаниями в рамках проектов британского МИД.

В списке грантодателей Bellingcat значится и ЕС, но пока реально ни одного евро, судя по финотчёту, из европейских фондов они ещё не получили. Bellingcat неоднократно обвиняли в связях с МИ-6 и ЦРУ, а в самой компании работает много выходцев из американских и британских силовых структур.

Напрашивается вывод, что предложение вводить санкции ЕС, основываясь на информации Bellingcat, равносильно тому, чтобы отдать этот вопрос на откуп Соединённых Штатов и покинувшей ЕС Великобритании. Де-факто - это желание, чтобы внешней политикой ЕС в отношении России руководили из Вашингтона и Лондона.

Как видно из доклада Европарламента, определённые круги в ЕС к этому и стремятся. Одновременно этот документ показывает зачем реально создаются структуры, подобные Bellingcat. Их используют в качестве инструментов давления. В данном случае - давления санкционного.

Общество

Главное сегодня

Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова
В Совфеде назвали глупостью высылку Македонией российского дипломата
Россиянам запретят поддерживать зарубежные нежелательные организации
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности
Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за фанатов "Майора Грома"
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня