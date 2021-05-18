Каталонские националисты договорились сформировать правительство

Новости

Собянин утвердил проект реконструкции Ботанической улицы 14:26
Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за фанатов "Майора Грома" 14:24
Собянин утвердил проект строительства метро в Гольяново 14:24
Вышел русский трейлер "Мальчика с оленьими рогами" Роберта Дауни 14:21
Собянин: Москва готова к проведению ЕГЭ 14:20
Аналитики оценили число россиян с финансовыми активами от 1 млн долларов 14:14
Балтийский флот получит новые подлодки 14:05
S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 13:46
Вышел русский трейлер четвертой части "Монстров на каникулах" 13:40
Медвузы предложили ввести льготы для абитуриентов из семей врачей 13:35
Путин получит доклад о предложении назвать улицу в честь Лужкова 13:30
На Урале женщина отсудила 60 тысяч за брызнувшую в лицо канализацию 13:30
Дзюба и Слуцкий спели песню группы "Руки Вверх" 13:27
На Кубани предупредили о подъеме уровня рек и смерчах над морем 13:25
Патриарх Кирилл предложил запретить услуги российских суррогатных матерей для иностранцев 13:20
Кремль оценил действия Минюста по СМИ-иноагентам 13:19
Канал MTV назвал лучшие фильмы и актеров и актрис года 13:15
Эксперты оценили последствия для РФ от приостановки экспорта говядины Аргентиной 13:12
Песков призвал "не гадать на кофейной гуще" о встрече Путина и Байдена 13:11
В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на черный чай 13:08
В Башкирии директора школы будут судить за хищение премий учителей 13:07
Песков не исключил встречу Путина и Лукашенко в конце мая 13:05
Правительство готовит субсидии для "зеленых" проектов 13:05
Песков не подтвердил планы переноса ПМЭФ 13:02
В Союзе садоводов рассказали, можно ли лишиться дачи за сорняки 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
18.05.2021 13:44
Рубрика: В мире

Каталонские националисты договорились сформировать правительство

Текст: Юрий Когалов
Спустя три месяца после проведения внеочередных выборов в Каталонии в регионе, наконец, получится сформировать правительство. Местные националистические силы смогли договориться между собой, как разделить портфели. В обмен на кресло главы Женералитата "Левые республиканцы Каталонии" согласились отдать ряд ключевых секторов представителям коалиции "Вместе за Каталонию".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Еще в марте из-за споров между этими двумя силами в региональном парламенте провалилось голосование по кандидатуре Пере Арагонеса, претендующего на место главы правительства. Чтобы эта история не повторилась, "Левые республиканцы", впервые одержавшие победу на выборах, согласились пойти на серьезные уступки.

Фото: EPA-EFE/David Borrat
В Каталонии отложат вакцинацию стариков ради полицейских

Ведь если парламент до 26 мая не утвердит кандидатуру нового главы Женералитата, в регионе будут объявлены новые выборы. В итоге представители "Вместе за Каталонию", несмотря на то, что они стали второй по популярности силой в автономии, займут большую часть кресел в правительстве, а главное, места советников, в ведении которых находятся экономика, здравоохранение, правосудие, международные дела. Именно эти сектора наиболее важны для продвижения идей сепаратизма.

Стоит отметить, что "Левые республиканцы Каталонии" тоже ратуют за отделение региона от Испании и, как следует из названия партии, превращения его в республику. Однако они не столь радикально настроены, как последователи экс-главы Женералитата Карлеса Пучдемона. Арагонес настроен на ведение переговоров с Мадридом. Пучдемон же требует проведения нового референдума о независимости. Впрочем, в ближайшее время организовать его не удастся. Политики из "Вместе за Каталонию" намерены сначала распропагандировать идею отделения Каталонии от Испании (для чего они и потребовали себе место советника по международным делам) и добиться освобождения политиков, осужденных за проведение референдума в 2017 году (благодаря креслу советника по вопросам юстиции). А добиться народной поддержки поможет успешное преодоление пандемии коронавируса, все лавры достанутся тому, кто будет руководить этим сектором.

Из наиболее важных портфелей "Левым республиканцам" остается место советника по образованию, ведь именно в школах и университетах происходит идеологическая обработка будущих избирателей, отмечает El Mundo.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии

Главное сегодня

Госдума одобрила меры в поддержку семей с детьми
Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону