Ученые представили первую в мире концепцию бетонных аккумуляторов

Если концепция ученых из Технологического университета Чалмерса (Швеция) будет реализована, то здания из бетона можно будет превратить в огромные аккумуляторы, что поможет решить проблему энергетического кризиса. Об этом пишет eurekalert.org.

В своих исследованиях ученые внедрили в смесь на основе цемента короткие углеродные волокна для увеличения проводимости и прочности на изгиб. Затем в эту же смесь добавили сетку из такого же волокна с покрытием из железа (в качестве анода) и никеля (в качестве катода).

Получилась перезаряжаемая батарея со средней плотностью энергии 7 Вт-часов на квадратный метр. Предполагается, что такие батареи могут питать светодиоды, обеспечивать питание сотовых вышек, работать в тандеме с солнечными батареями, а также защищать бетон от разрушения.

Сейчас ученые работают над проблемой утилизации таких батарей, поскольку срок службы зданий из бетона составляет не более 100 лет.