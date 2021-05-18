Кремль оценил действия Минюста по СМИ-иноагентам

Никакой системной работы против независимых СМИ нет. Об этом заявил, отвечая журналистам на брифинге, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он промментировал информацию о внесении двух изданий в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Песков отрицательно ответил на вопрос, видит ли Кремль в действиях Минюста системную работу против независимых СМИ. Это не входит в компетенцию Кремля, объяснил он.

"Минюст действует в строгом соответствии с законом. И при наличии критериев, которые обуславливают статус иноагента, этот статус присваивается тому или иному СМИ. Что и было сделано", - заключил пресс-секретарь президента.