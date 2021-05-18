Ларс фон Триер начал работу над третьим сезоном своего "Королевства"

Свершилось, как говорится: скандальный 65-летний датский режиссер, актер и сценарист Ларс фон Триер начал работы над третьим сезоном сериала "Королевство", имеющего статус культа.

Об этом сообщает THR, приведя каст шоу: Гита Нёрбю (Ригмор Мортенсен), Петер Мюгинд (Монс "Могге" Моэнсгор) и Серен Пильмарк (Йорген "Хук" Крогсхёй) возвращаются к своим ролям. Плюс ожидаются новички Николас Бро и Бодиль Йёргенсен. У Бро роль санитара, у Йёргенсен - лунатика Карен.

Напомним: шоу рассказывает о нейрохирургическом отделении Королевского госпиталя Копенгагена - главной больницы Дании, насыщенном паранормальными явлениями.

Первый сезон вышел в 1994 году, второй - в 1997-м. В обоих - по четыре эпизода. Премьера третьего, состоящего из пяти эпизодов, анонсирована на 2022 год.

В 2014-м вышел американский ремейк сериала, которым занимался Стивен Кинг.

Сценарий третьего сезона пишут фон Триер и Нильс Вёрсель, постановкой всех серий займется сам фон Триер. Обещано, что сезон станет для шоу финальным.

А вот и первое фото со съёмок: