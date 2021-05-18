Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 19 мая примут участие в торжественной церемонии по случаю начала строительства новых энергоблоков двух атомных электростанций в Китае. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь идет о блоках российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Ранее об этом сообщил МИД Китая, не конкретизируя объекты.

Тяньваньская АЭС - крупнейший объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первых двух энергоблоков состоялся в 2007 году, третьего - в конце 2017 года, четвертого - в декабре 2020 года. Идет подготовка к строительству седьмого и восьмого блоков. АЭС "Сюйдапу" находится на северо-востоке Китая, контракт подписан на сооружение третьего и четвертого энергоблоков.