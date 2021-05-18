"Магнит" заявил о намерении купить торговую сеть "Дикси"

Компания "Магнит" сообщила, что достигла соглашения о покупке другой крупной розничной сети - "Дикси". Сделка коснется 2 612 магазинов под брендом "Дикси", а также 39 торговых точек под брендом "Мегамарт", сообщает РБК.

По предварительным данным, цена сделки составит 92,4 миллиарда рублей. При этом покупку еще предстоит согласовать в ФАС.

В "Магните" подчеркнули, что "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины будут работать под существующим брендом.

В 2020 году доля "Магнита" в российской рознице составила 10,9%. По этому показателю компания уступает лишь компании X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") с 12,8% рынка.