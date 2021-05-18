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18.05.2021 16:14
Рубрика: Власть

МИД РФ: Делимитация границы Армении и Азербайджана снизит напряженность

Текст: Константин Волков

Делимитация границы между Арменией и Азербайджаном может помочь решить конфликт между двумя странами, заявил 18 мая МИД РФ в своем комментарии, размещенном на его сайте.

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"В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией", - говорится в комментарии. Также российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Москва готова и дальше всячески содействовать нормализации обстановки в регионе.

"Продолжаем внимательно следить за ситуацией, связанной с приграничным инцидентом между Азербайджаном и Арменией. Российская сторона оказывает Баку и Еревану содействие в снижении напряженности в рамках регулярных контактов на высшем и высоком уровнях. Поддерживаются оперативные связи по линии военных и пограничных служб наших стран", также говорится в комментарии.

Минобороны Армении 12 мая заявило, что азербайджанские военные попытались "скорректировать границу" в одном из районов Сюникской области. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подразделения азербайджанских вооруженных сил углубились на армянскую территорию примерно на 3,5 километра. После предпринятых армянскими военными мер они отошли назад.

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