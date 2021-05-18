Минэкономики ФРГ: Достройке "Северного потока-2" уже ничего не мешает

Он также призвал стороны придерживаться своих обязательств в вопросах реализации проекта.

Ранее, 17 мая, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило продолжить строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Разрешение было отозвано в начале мая из-за иска немецкой природоохранной организации NABU, в котором утверждалось, что прокладка труб газопровода оказывает негативное влияние на гнездовье особо редких птиц в районе строительства. Иск касался двухкилометрового отрезка газопровода в немецкой зоне, который трубоукладчики "Фортуна" и "Академик Черский" должны уложить сразу после достройки датского участка.

Ожидается, что баржа "Фортуна" закончит работы в датских водах в течение нескольких дней и сможет приступить к укладке труб в немецкой зоне. Здесь ей предстоит проложить 11,5 км. Средняя скорость укладки труб "Фортуны" - 300-500 метров в сутки. "Академик Черский" приступил к работам в датской зоне только 27 апреля. К началу мая на этом участке ему предстояло проложить 68,5 км, а в немецкой зоне 16,5 км. Средняя заявленная скорость трубоукладчика - 5 км в сутки, но, по мнению экспертов, после модернизации судна под работы с трубами для "Северного потока" она понизилась до 1-1,5 км в сутки.

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе 17 мая заявил, что на сегодняшний день для завершения строительства осталось проложить около 80 километров трубопровода.

Строительство газопровода было прервано в конце 2019 года из-за санкций США. В декабре 2020 года "Фортуна" возобновила работы в исключительной экономической зоне Германии. Это же судно в январе приступило к работам на датском участке.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год.