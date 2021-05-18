Минэкономики ФРГ: Достройке "Северного потока-2" уже ничего не мешает

Новости

Причастным к экстремистским организациям запретят избираться депутатами 16:01
Экс-губернатор Белозерцев останется в СИЗО по делу о взяточничестве 15:57
Создатели "Рик и Морти" займутся первым сериалом на блокчейне 15:55
Северная Македония высылает российского дипломата 15:49
Суд Петербурга нашел нарушения в сроках ареста вдовы рэпера Картрайта 15:49
Сроки возобновления авиасообщения с Турцией могут определиться в конце мая 15:45
Два бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над Черным морем 15:45
Белоусов поручил оценить риски роста цен для населения 15:39
Поставщикам газа могут вернуть контроль за газовым оборудованием в домах 15:33
"Газпром" пока не планирует строить новые трубопроводы в Европу 15:32
Путин наградил орденом полпреда в СКФО Юрия Чайку 15:28
В Курганской области запретили ходить в лес 15:24
Греф спрогнозировал динамику ставок по ипотеке в России 15:21
В Минфине назвали утечку биометрии "самым страшным, что может произойти" 15:14
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности 15:12
Екатеринбуржец нашел сейф с 12 тысячами евро 15:08
Внезапная проверка боевой готовности ракетных войск началась в Беларуси 15:03
Путин проведет военные совещания в Сочи на следующей неделе 15:02
Правила расчета субсидий для льготников после капремонта изменят до конца года 14:59
Палестина готова провести переговоры с Израилем в Москве 14:56
Британцы посмеялись над своим кораблем, зашедшим в Черное море 14:49
HBO покажет российскую драму "Маша" 14:45
Разработчик "КовиВак" предостерег от самостоятельного определения антител 14:44
ФАС не получала ходатайство "Магнита" о согласовании покупки "Дикси" 14:39
Федерация биатлона прокомментировала перенос этапа Кубка мира из Беларуси 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 15:57
Рубрика: В мире

Минэкономики ФРГ: Достройке "Северного потока-2" уже ничего не мешает

Текст: Сергей Тихонов
Вопрос о дате завершения достройки газопровода "Северный поток - 2" теперь полностью находится в компетенции строителей, все разрешения у них есть. Об этом заявил глава минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, сообщает РИА Новости.
Фото: Екатерина Соловьева/ РИА Новости Фото: Екатерина Соловьева/ РИА Новости
Фото: Екатерина Соловьева/ РИА Новости

Он также призвал стороны придерживаться своих обязательств в вопросах реализации проекта.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Новак: Европе нужен "Северный поток-2", поэтому он будет достроен

Ранее, 17 мая, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило продолжить строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Разрешение было отозвано в начале мая из-за иска немецкой природоохранной организации NABU, в котором утверждалось, что прокладка труб газопровода оказывает негативное влияние на гнездовье особо редких птиц в районе строительства. Иск касался двухкилометрового отрезка газопровода в немецкой зоне, который трубоукладчики "Фортуна" и "Академик Черский" должны уложить сразу после достройки датского участка.

Ожидается, что баржа "Фортуна" закончит работы в датских водах в течение нескольких дней и сможет приступить к укладке труб в немецкой зоне. Здесь ей предстоит проложить 11,5 км. Средняя скорость укладки труб "Фортуны" - 300-500 метров в сутки. "Академик Черский" приступил к работам в датской зоне только 27 апреля. К началу мая на этом участке ему предстояло проложить 68,5 км, а в немецкой зоне 16,5 км. Средняя заявленная скорость трубоукладчика - 5 км в сутки, но, по мнению экспертов, после модернизации судна под работы с трубами для "Северного потока" она понизилась до 1-1,5 км в сутки.

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе 17 мая заявил, что на сегодняшний день для завершения строительства осталось проложить около 80 километров трубопровода.

Строительство газопровода было прервано в конце 2019 года из-за санкций США. В декабре 2020 года "Фортуна" возобновила работы в исключительной экономической зоне Германии. Это же судно в январе приступило к работам на датском участке.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год.

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Россиянам запретят поддерживать зарубежные нежелательные организации
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности
Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за фанатов "Майора Грома"
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре
Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону