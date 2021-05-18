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18.05.2021 09:21
Рубрика: Экономика

Минэнерго назвало цены на электроэнергию в РФ одними из самых низких в мире

Текст: Василий Кошкин
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Цены на электроэнергию в России - одни из самых низких в мире. Как заявили в Минэнерго, это подтверждается данными международных институтов, например, Международного энергетического агентства.

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В ведомстве напомнили, что тарифы на электроэнергию для населения России регулирует государство: цены индексируются в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны.

"Россия, как социально-ориентированное государство, в первую очередь заботится о своих гражданах. В сравнении с показателями в других странах, тарифы для населения в России существенно ниже", - почеркнули в Минэнерго.

При этом оптовые цены сопоставимы с тарифами, установленными в других странах.

"Построены новые электростанции, электросети, ведется модернизация действующих мощностей - все это позволяет штатно работать в зимнее время, избежать блэкаутов, которые мы видели в других странах", - отметили в министерстве.

В Минэнерго пояснили, что даже с учетом затрат на модернизацию, которые заложены в тарифы, электроэнергия в стране обходится потребителям дешевле, чем во многих других странах.

"Например, в США из-за отключения электростанций при высоком спросе цены на электроэнергию взлетели в десятки раз, потребители получили счета на тысячи и миллионы долларов, часть предприятий из-за этого разоряется", - добавили в ведомстве.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго Регулирование энерготарифов

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