Минэнерго Украины потребовало запретить импорт электричества из РФ и Беларуси

Министр энергетики и угольной промышленности Герман Галущенко направил в Нацкомиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг требование запретить импорт в страну электроэнергии из России и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба минэнергетики Украины.

Согласно аргументам министра, такой импорт вступает в противоречие со стратегическими целями Украины, в первую очередь касательно синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с европейской энергосетью ENTSO-E, поскольку ключевое требование для подсоединения к этой сети - наличие на Украине собственных генерирующих мощностей. Также министр заявил, что покупка электроэнергии ухудшает экономическое положение энергопроизводителей в стране.

Ранее 18 мая депутаты Верховной рады направили в Нацкомиссию аналогичное требование.

По информации депутата Рады Алексея Гончаренко, в этом году Украина уже заплатила России за импорт электроэнергии 36 миллионов долларов.

Поставки электроэнергии на Украину из России были возобновлены после перерыва осенью 2019 года. Затем их снова запретили, но в 2021 году возобновили опять, поскольку без этих поставок энергосистема Украины могла не справиться с нагрузками, учитывая нехватку угля на ТЭЦ и ремонт нескольких энергоблоков АЭС. Однако с 15 апреля Рада позволила регулятору снова ограничить поставки электричества из России и Беларуси.