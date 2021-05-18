Министр здравоохранения Украины уволен за провал вакцинации

На заседании Верховной рады 18 мая большинство депутатов поддержало решение об увольнении из-за неудовлетворительных темпов вакцинации от коронавируса министра здравоохранения Украины Максима Степанова, который занимал этот пост с 30 мая 2020 года.

Представление о его увольнении подписал 14 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как заявил лидер фракции правящей партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, Степанов, по его мнению, не справился вовремя с задачей вакцинации.

Новым министром здравоохранения может стать главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.