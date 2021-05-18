Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности

Действия Соединенных Штатов Америки и НАТО способствуют росту военной опасности в мире. Данное мнение российских военных озвучил, выступая на круглом столе в Госдуме, замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления Вооружённых сил Андрей Картаполов.

"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе, - цитирует "Интерфакс" военачальника. - Мероприятия по подготовке войск альянса проводятся с ярко выраженной антироссийской целью. В них все чаще и больше вовлекаются внеблоковые страны", - сказал Картаполов, добавив, что российские военные вынуждены отвечать на вызовы, которые навязываются извне.

По словам Картаполова, число провокаций у границ России в последнее время растёт. "В ответ мы принимаем надлежащие меры по укреплению обороноспособности страны и повышению боевого потенциала вооруженных сил", - рассказал замглавы военного ведомства.

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия в Европе способствуют росту военной опасности на континенте.