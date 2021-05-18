Минсельхоз не будет продлевать ценовые соглашения по подсолнечному маслу и сахару после окончания срока их действия. Об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Патрушев.

"Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены", - цитирует Патрушева "Интерфакс".

Он подчеркнул, что министерство рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК.

"Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло", - добавил он.

Ценовое соглашение по сахару заканчивается 1 июня, по подсолнечному маслу - 1 октября. Заморозка цен на эти продукты сопровождается мерами поддержки производителей.