Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Игоря Коваля главой Росжелдора, сообщила пресс-служба правительства.

"Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Игорь Коваль. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

С 2007 по 2009 год Коваль работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Затем перешел в Минэкономразвития где прошел путь от начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства. В последние несколько лет занимал руководящие должности в различных компаниях.