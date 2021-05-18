Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Романа Новикова на посту главы Росавтодора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

С февраля 2021 года он занимал должность временно исполняющего обязанности главы госкомпании.

В Росавтодоре Новиков работает с сентября 2020 года. До этого он на протяжении двух лет занимал различные посты в ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства".

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) курирует вопросы оказания госуслуг и управления государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.