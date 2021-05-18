Мишустин выступит на совещании у Путина по Посланию

На совещании, которое завтра проведет президент, с основным докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что мероприятие будет посвящено реализации отдельных положений Послания Федеральному собранию.

Также запланировано выступление первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака о законодательном обеспечении реализации Послания.

Вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин доложат о работе по выполнению Послания в курируемых отраслях.