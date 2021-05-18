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18.05.2021 21:47
Рубрика: Культура

На доме в Москве появилось граффити Василия Ланового

Текст: Юрий Гаврилов
В Таганском районе Москвы появилось граффити с изображением замечательного актера, "главного офицера страны" Василия Семеновича Ланового. Его изображение создали юнармейцы Москвы в рамках Всероссийской акции "Граффити Победы", посвященной проекту Минобороны РФ "Дорога памяти".
Фото: Минобороны РФ

Масштабную художественную композицию нанесли на стене дома 1/5 по улице Александра Солженицына. Это - исторический центр столицы, рядом много пешеходных зон, а, значит, и потенциальных зрителей. К тому же эта улица - одна из немногих, где сохранились образцы городской застройки XVIII-XIX веков. Современное уличное искусство, похоже, вполне вписалось в здешнюю "патриархальную" атмосферу.

Размер занимаемой граффити поверхности - более 300 квадратных метров. По словам организаторов акции, за всю историю проекта это самая масштабная художественная площадка. Поэтому и времени для создания композиции потребовалось гораздо больше, чем обычно. Юнармейцы и их старшие товарищи, профессиональные граффити-художники, трудились над изображением больше недели. У них ушло 30 литров фасадной краски и около 60 баллончиков краски аэрозольной.

Фото: Минобороны РФ

Часть композиции занимает кадр из легендарного фильма "Офицеры", которому в нынешнем году исполнилось полвека. Для многих поколений советских и российских военных ( и не только их) кинолента стала знаковой. Она помогла понять, как надо любить Родину и гордится профессией ее защитника.

По другую сторону граффити нарисованы юнармейцы. "Вместе с Василием Семеновичем Лановым на стене изображены сразу несколько ребят - все они почти ровесники юного Вани из "Офицеров". Каждый юнармеец - участник юбилейного Парада Победы на Красной площади в 2020 году. Серьезное достижение, за которое мы придумали вот такое серьезное поощрение. Эти лица теперь станут общественным достоянием.

Фото: Администрация Сокольского района
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Мне очень приятно, что наша акция "Граффити Победы" набирает популярность, к ней присоединилось уже около 20 городов. Своим творчеством ребята выражают благодарность нашим предкам за их героический подвиг. Благодаря их мужеству и самоотверженности у нас есть страна, которую мы любим и которой гордимся", - отметил начальник Главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный.

Надо сказать, что граффити именно с Лановым появилось в Москве неспроста. Василий Семенович, ушедший из жизни в январе 2021 года, был не только потрясающим актером, олицетворением благородства, достоинства и чести. Он также являлся членом Общественного совета при Минобороны России и большим другом юнармейцев, их наставником. Ребята из разных городов часто встречались с Народным артистом, смотрели его моноспектакли о Великой Отечественной войне, интересовались жизнью и творчеством Ланового. Вместе они участвовали в акции "Бессмертный полк".

Фото: Минобороны РФ

Досье "РГ"

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда, член Общественного совета при Минобороны РФ. Широкому зрителю известен по фильмам "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Война и мир" и многим другим.

Справка "РГ"

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч ребят из разных уголков страны. Основная задача движения - патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие российской молодежи.

Фото: Минобороны РФ
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