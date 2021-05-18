Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что российская сторона воспринимает западные санкции как "неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия".

"Любая угроза объединяет нацию, - заявил он в интервью британской телерадиовещательной корпорации BBC. - А наши граждане понимают, что это угроза. В последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться".

Также Нарышкин подчеркнул, что Россия будет "строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права", реагируя в случае необходимости на недружелюбные действия западных стран.