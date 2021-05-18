Нарышкин отверг причастность СВР к кибератакам на SolarWinds

Служба внешней разведки РФ не имеет отношения к кибератакам на SolarWinds. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин, передает "Интерфакс".

"Было бы лестно услышать такие оценки в отношении Службы внешней разведки, но не в моих правилах представлять такие творческие достижения других авторов", - отметил он в интервью ВВС.

Напомним, в конце прошлого года на страницах американских СМИ появились сообщения о хакерах, которые взломали системы данных минфина США, министерства внутренней безопасности, NTIA минторга США, Пентагона и других американских ведомств. Оказалось, что атака направлена на IT-компанию SolarWinds. США в этом обвинили Россию и ввели очередные санкции.

Сергей Нарышкин также рассказал, что доказательств о том, что СВР организовала хакерскую атаку, до сих пор нет.