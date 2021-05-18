Нарышкин предупредил о новой клеветнической кампании в отношении России

Об очередной антироссийской кампании со стороны ЕС предупредил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, Москву готовятся обвинить в создании помех вакцинации от коронавируса.

"По имеющейся информации, руководство Евросоюза готовит очередную клеветническую кампанию в отношении России, теперь пытаясь обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом​​​. Воистину, нет пределов цинизму и лицемерию", - передает агентство РИА Новости слова Нарышкина со ссылкой на пресс-бюро СВР.

Нарышкин предупредил жителей стран Европы о том, что скоро на них "выльется новый ушат лжи о России".

При этом он отметил, что Россия ведет диалог с профильными структурами Евросоюза и руководством стран, чтобы обеспечить скорейшую массовую вакцинацию населения, в том числе с помощью проверенного и зарекомендовавшего себя препарата "Спутник V".

Глава СВР также напомнил, что Москва готова рассмотреть вопрос о снятии патентных ограничений на изобретения, предназначенные для борьбы с COVID-19.