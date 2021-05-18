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18.05.2021 10:10
Рубрика: Власть

Нарышкин: Тактика атаки на SolarWinds похожа на приемы США и Британии

Текст: Константин Волков
Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что "обвинения в адрес РФ в кибератаках, отравлениях и вмешательстве в выборы нелепы и убоги".

По его словам, "лестно услышать такие высокие оценки в отношении Службы внешней разведки, которую я возглавляю", но не в его правилах "выдавать достижения других авторов, других исполнителей за свои". Об этом Нарышкин рассказал в интервью британской радиостанции BBC.

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При этом глава СВР отметил, что тактика атаки на SolarWinds похожа на приемы спецслужб США и Великобритании и что ранее о внедрении "вредных уязвимостей" их разведывательными агентствами стало известно из документов, обнародованных Эдвардом Сноуденом.

"Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена американским агентством, одним из них, но тем не менее тактика похожа", - сказал Нарышкин.

Он также подчеркнул, что "к тем обвинениям, которые представлены публично, Россия непричастна". Речь идет о появившихся ранее в западной прессе сообщениях, что некие хакерские группы, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) минторга США, а также сети Пентагона, минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA, а также программное обеспечение американской компании SolarWinds. В апреле в Национальном центре кибербезопасности при Центре правительственной связи Великобритании заявили, что за этим, вероятно, стоит СВР.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Служба внешней разведки (СВР)

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