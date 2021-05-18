Netflix примет участие в российском онлайн-рынке фильмов и сериалов

18 мая прошла пресс-конференция III международного онлайн-рынка аудиовизуального российского контента Key Buyers Event: digital, который пройдет с 8 по 10 июня. Новостей приготовили столько, что для того, чтобы ими поделиться, не хватило и часа.

Из основного - в России уже более 20 стриминговых платформ, и в этом году на KBE решено сделать фокус на их работе.

Второе - "Роскино" всерьез взялось за продвижение фильмов и сериалов на фестивали - планируют даже специально привезти в Россию фестивальных отборщиков. Впервые в рамках специальной программы будет представлен фестивальный контент - 13 российских компаний покажут свои проекты в разработке кураторам фестивалей со всего мира и компаниям, осуществляющим дистрибуцию независимого контента.

Третье: в деловой программе Key Buyers Event: digital будет специальная сессия самого большого мирового онлайн-кинотеатра Netflix. Интерес к ней уже столь высок, что Netflix даже попросили ограничить количество российских участников. Об этом и другом рассказали спикеры мероприятия - руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, глава международного копродукционного форума When East Meets West Алессандро Гропплеро. А также - председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, кинорежиссер и руководитель кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, директор дирекции по коммуникациям холдинга "Газпром-медиа" Софья Квашилава и генеральный директор компании Art Pictures Distribution, входящей в Национальную медиа группу, Александр Косарим.

Прежде всего - цифры. На третьем Key Buyers Event: digital свыше ста российских компаний представят более 400 проектов - фильмы, сериалы, анимацию - международным дистрибуторам и продюсерам. На рынке ожидается более 50 международных премьер. Смотреть все это будут иностранные гости - профессионалы - свыше 450 международных участников из 66 стран мира, что превышает показатель прошлого года на 35%.

Регистрация международных участников продлится вплоть до последнего дня рынка. 119 российских компаний, свыше 100 фильмов, более 90 сериалов, 70 анимационных проектов, 50 документальных фильмов, а также 75 проектов для копродукции - вот карта будущего онлайн-мероприятия. На платформе можно будет назначать встречи в двустороннем порядке - так происходит на всех мировых онлайн-рынках.

Участников ожидает насыщенная бизнес-программа - показы- скрининги, игровые сессии, защиты совместных проектов, а также 17 мероприятий деловой программы, в числе которых панельные дискуссии с привлечением зарубежных спикеров, презентации и интервью с ключевыми партнерами. Все детали бизнес-программы будут объявлены дополнительно. Главное - суметь правильно сориентироваться, чтобы провести пять дней работы онлайн-рынка с максимальной пользой.

Из чего выбирать? Вот лишь несколько онлайн-"активностей" для профессионалов. В рамках дискуссии "Место съемок - Москва" спикеры крупнейших российских компаний, специализирующихся на организации съемок в Москве для международных кинопроектов, поделятся своим опытом. Лицо Key Buyers Event: digital, актер Юрий Колокольников вместе с актрисой Софьей Лебедевой и кастинг-директором Фрэнком Мойзелом обсудят возможности продвижения российских актеров за рубежом в рамках дискуссии "Российские актеры на международной арене".

Вопросу совместной работы будет посвящена панельная дискуссия: "Возможности копродукции и финансирования международных и экспортных проектов в России" - спикеры обсудят государственное и частное финансирование, а также возможности по экспортной поддержке креативных индустрий. Успехи российских производителей анимации станут главной темой дискуссии "Прорыв российской анимации на международных рынках". Перспективы "социально ответственного" контента спикеры обсудят в рамках дискуссии "Импакт-контент в России".

9 июня для зарегистрированных участников состоится эксклюзивная сессия Post Production@Netflix, где своим опытом поделятся специалисты Netflix, работающие, в том числе и в нашем регионе - Томас Людеманн и Эдмон Лаккон. Кроме того, запланированы видеоинтервью со спикерами, имена которых будут объявлены позднее, но организаторы KBE обещают, что каждое из них будет полезно не только представителям российской киноиндустрии, но и мировой.

"РГ" в этом году, как и в прошлом, выступает партнером онлайн-рынка аудиовизуального российского контента Key Buyers Event: digital. Мы планируем на нашем сайте провести трансляцию некоторых панельных дискуссий - в частности той, где о возможностях нашей страны в отношении кинопроизводства будут говорить представители российских госструктур. Также планируем рассказать о том, какие фильмы, сериалы и анимация будут пользоваться спросом у зарубежных партнеров. Выбор будет большой - это такие проекты, как "Вертинский", "Дуров", "Балет", Филин", "Battle" (документальный фильм о Сергее Бондарчуке), "Инсомния" и многие другие. Отдельный материал планируем посвятить вопросам копродукции - совместной работы отечественных и зарубежных кинематографистов.

Справка "РГ"

Форум KEY BUYERS EVENT - уникальный рынок контента, главной целью которого является презентация проектов и услуг российских производителей фильмов, сериалов, анимации международным дистрибуторам. В 2021 году форум состоится в третий раз. Мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий.