Невролог объяснил, на какие болезни указывает звон в ушах

Измерить артериальное давление следует первым делом при возникновении шума или звона в ушах и голове. Данный симптом обычно сопровождает и его понижение, и его повышение. Об этом врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

Тиннитус - так звон в ушах называют в медицине, по словам врача, возникает при широком спектре заболеваний. Если, например, с давлением все нормально, то нужно обратиться к отоларингологу.

- Очень частая причина - это, конечно, ЛОР-патология. Это могут быть воспалительные заболевания, это могут быть поражения слухового нерва, это могут быть поражения центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями, - пояснил Евдокимов "Пятому каналу".

Причинами шума в ушах могут быть также воспаление или дисфункция височно-челюстного сустава (он находится рядом со слуховым проходом), а также сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического типа - образование бляшек в сосуде вызывает завихрения крови, которые могут восприниматься человеком на слух. То же самое может возникать при проблемах шейного отдела позвоночника.

Провоцировать тиннитус могут и некоторые лекарственные препараты, в этом случае о продолжении приема необходимо проконсультироваться с врачом. Нередко шум или звон в ушах является следствием сахарного диабета - он поражает слуховые клетки и волоски, которые формируют нервный импульс.

- Очень часто ко мне на прием приходят люди, у которых нет ни патологий со стороны ЛОР-органов, нет атеросклеротических изменений, нет значительных проблем с шейным отделом позвоночника, но они находятся в хроническом затяжном стрессе - у них высокая тревожность. Ученые выявили, что при этом могут возникать спазмы самых маленьких мышц в организме, которые находятся в среднему ухе, - добавил эксперт.

Избавиться от этого неприятного состояния возможно, если соблюдать режим труда и отдыха и эмоционально расслабиться, попробовать выйти из затяжного стресса, заверил невролог.