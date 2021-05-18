Новый отель Анапы бьет рекорды бронирования

Отель уровня пять звезд Great Eidht в курортном поселке Витязево открылся на территории курорта Miracleon 15 мая, на полмесяца раньше срока. "Ультра все включено" - так позиционируется новый объект на сайтах бронирования.

Еще одна "пятерка" в созвездии гостиниц на российском черноморском побережье - серьезная заявка на привлечение искушенного туриста, ведь в нынешнем курортном сезоне Анапа намерена принять более четырех с половиной миллионов гостей.

Авторы курорта Miracleon именно такую задачу и ставили перед собой- показать жителям России и иностранным гостям, что в нашей стране можно отдыхать на европейском уровне.

Интерес к внутреннему туризму получил заметный толчок с наступлением карантинных ограничений. Насколько здешние курорты могут соответствовать растущим потребностям россиян? Какие места для отдыха будут они выбирать? Какой формат объектов размещения предпочтут?

В Анапе, считавшейся ранее курортом для бюджетного отдыха, отелей уровня "люкс" становится все больше.

Соглашение о строительстве Отеля Great Eidht уровня 5 звезд было подписано три года назад на инвестиционном форуме в Сочи- еще тогда, когда в этом месте на первой береговой линии была стройплощадка, не украшавшая побережье. Проект с первых дней был предметом внимания губернатора Вениамина Кондратьева и министерства курортов Краснодарского края.

…Открытие отеля, предназначенного для семейного отдыха, выпало аккурат на День Семьи. К зданию, по форме похожему на подкову счастья, начали с утра съезжаться гости- с детьми и колясками, чемоданами и шляпами от солнца. Они сразу попадали в руки портье и регистраторов. В торжественной церемонии открытия отеля приняли участие мэр Анапы Василий Швец.

- Новый отель класса 5 "звезд" работает на имидж нашего курорта. При поддержке губернатора региона, профильного министерства, серьезных и надежных инвесторов Анапа продолжает развиваться и позиционировать себя как современный, комфортный, безопасный курорт, - подчеркнул он.

Фото: Пресс-служба "Мираклеон"

Инвестор Валерий Димоев хорошо известен в городе-курорте. Выходец из семьи педагогов, он очень неравнодушен к организации детского отдыха. Будучи гендиректором детского санаторно-оздоровительного комплекса "Жемчужина России", награжден медалью "За выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа". Выступая на открытии нового пятизвездочного отеля, Валерий Димоев высоко оценил поддержку краевых и городских властей, которая дала возможность ему как инвестору начать сложный проект.

-Такие курорты нужны всему побережью, - считает он. -В самом деле, у нас в Анапе есть всё, что нужно для качественного семейного отдыха: отели близко к пляжу, теплый песок, море.

Димоев поблагодарил команду, которая день и ночь работала, чтобы ввести объект в строй:

- Будем двигаться ещё дальше, потому что мы умеем в России и строить и развивать внутренний туризм, в том числе с отелями, работающими по системе "ультра все включено".

Фото: Пресс-служба "Мираклеон"

Кстати, при возведении объекта применялись стройматериалы и мебель производителей Краснодарского края. Это также политика властей региона.

…Короткая экскурсия по территории Great Eidht раскрыла масштаб нового объекта размещения : четыре гектара прилегающей территории, с высаженными двумя тысячами растений 78 видов, из Италии, Польши, Голландии. Собственный оборудованный пляж с чистейшим песком. А вся территория курорта Miracleon - это 500 тысяч квадратных метров солнца, зелени и воды. Таблички маршрутизации не дают заблудиться на огромной территории.

Здание отеля в шесть этажей с огромным светлым атриумом рассчитано на 354 номера одиннадцати категорий. Качественные напольные покрытия, керамогранит, текстиль, освещение, сантехника- из разряда люкс. Дизайн номеров элегантный и лаконичный, с использованием натуральных материалов. Светло, комфортно, современно.

Фото: Пресс-служба "Мираклеон"

Концепция отеля Great Eight Ultra All Inclusive & SPA - "Семья и море". Именно поэтому на территории комплекса множество семейных развлечений и локаций: детская и спортивная площадки, веревочный городок, тренажерные залы, парковые зоны.

Одно из притягательных мест - расположенный на площади 3,5 тыс. кв. м двухэтажный SPA-центр с бассейнами, банным и термальным комплексами, процедурными кабинетами и салонами красоты. Сегодня это лайфстайл для требовательных туристов. Травяная, солевая сауна, хамам - все как на лучших курортах Европы, причем плавать в бассейне и отдыхать в спа-комплексе можно в любой сезон. В "RESIDENCE SPA" можно получить спа процедуры по уходу за лицом, телом. В термальной зоне расположены четыре крытых бассейна, один имеет выплывшую чашу на улицу, с комфортными шезлонгами. Есть массажные кабинеты, зона для отдыха, фито-бар, тренажерный зал с отличным оборудованием, откуда можно, тренируясь, смотреть на море. Глубина бассейнов разная, дети могут плескаться в теплом "лягушатнике" с веселыми фонтанчиками. Кстати, из главного здания в SPA- зону можно попасть по крытому переходу. Здесь вам выдадут халат, полотенце и все, что потребуется. Наслаждаться спа-процедурами можно с 8 до 22 часов, никто не будет тебя подгонять и торопить. Входи в это царство покоя и удовольствия - и пусть весь мир подождет. В это время занять ребенка полезным помогут аниматоры, которые проводят активные игры, конкурсы и соревнования, работают в детской комнате.

Фото: Пресс-служба "Мираклеон"

Отель Great Eight будет работать по системе "ультра все включено"- это значит подкрепиться можно с 7 утра до 23 вечера. Разумеется, все самые свежие молочные и мясные продукты, овощи, зелень на столах в ресторане - кубанские. По всем законам отельной индустрии, кроме шведского стола в ресторане и дополнительной станцией питания на территории отеля, на пляже Курорта работают фудтраки с фруктовыми салатами, выпечкой, бутербродами, соками.

Валерий Димоев назвал одну из ключевых задач - использовать кубанское, поддерживать местных производителей продуктов, вин и всего, что производится в крае.

- Нам хочется, чтобы гости Анапы попробовали, ощутили дух Кубани, увезли с собой в душе бренд Кубани-, подчеркнул он.

Пять звезд - это новый уровень требований не только к внешнему виду отеля и спектру услуг, это новый уровень персонала: службы размещения, кухни, горничных, аниматоров, технического персонала. Умение эффективно решить бытовой вопрос, найти пропажу, выполнить пожелание гостя, сохранить атмосферу тепла и гостеприимства- все эти "фишечки" сервиса залог того, что гость обязательно вернется в отель, туда де ему было хорошо. Как намерены на курорте решать кадровую проблему?

- У нас есть мастер-классы, проводится обучение, а с развитием курорта планируем строить студгородки для привлечения персонала извне. Если будет не хватать местных кадров, есть потенциал северных территорий края, где много достойных сотрудников, которых можно дополнительно обучить, дав возможность проживания. Будет своя школа кадров, - пообещал инвестор.

Кстати, Валерий Димоев активно поддерживает детский отдых, открывая новые объекты. Как известно, детский оздоровительный лагерь "Жемчужина России" емкостью 5600 мест сейчас вошел в состав курорта Miracleon. Сегодня там отдыхает три тысячи детей, и это доступный отдых для детей из любой точки России. Лагерь - участник акции "Детский кешбек".

Маржинальность детского отдыха крайне низка и все держится на энтузиазме и любви к детям, на желании работать.

Справка

Курорт Miracleon - курортный район площадью 500 тыс. кв. м в Витязево (Анапа). В состав курорта входят отели Beton Brut, Moreleto, Fioleto, Детский санаторий "Жемчужина России", Дача del Sol и новый Great Eight Ultra All Inclusive & SPA

Контакты

https://g8hotel.ru/

miracleon.ru